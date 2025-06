『いないいないばあっ！』『セサミストリート』が凄い…！ 見るだけで赤ちゃんの知力が上がる国民的子ども番組のヒミツ

赤ちゃんは、生まれながらに利他的です。たとえ自分の取り分が減ったとしても大事なものを分け与えるし、他者を助けることが好きです。正義の味方を好み、悪者には処罰感情すら持っています。

生後半年で、計算もできます。そして赤ちゃんは、いつも、いつでも、学びたいんです。学ぶ相手を選んで瞬く間に自分のものにする学習能力は、最先端AIの能力をはるかに凌ぎます。

気鋭の赤ちゃん研究者で二児の母でもある奥村優子博士の新著『赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか ヒトに備わる驚くべき能力』(光文社新書)より、赤ちゃん学の最新知見をお届けします。

『じつは赤ちゃんが一人で「英語のDVD」を見ても「まったく言語を習得できない」という科学的真実』より続く。

『セサミストリート』と子どもの知力

前々回の記事で示したように、テレビは乳幼児期の代表的なメディアです。メディアの影響を考える際には、視聴時間だけでなく、子どもが見る番組の内容も重要です。

2歳の時点での子ども向け教育番組の視聴は、3歳の時点での言語や認知発達の向上につながることが示されています。逆に、暴力的な番組を視聴することが、子どもの攻撃的な行動や注意力の問題と関連していることがわかっています*12。これらの研究結果から、視聴する番組の内容によって子どもへの影響が異なり、特に教育番組には多くの良い影響があることが明らかになっています。

世界中で広く知られる幼児向け教育番組として、1969年にアメリカで放送が開始された『セサミストリート』があります。『セサミストリート』は、貧困家庭の未就学児に適切な教育を提供することを目的とした「ヘッドスタート計画」の一環として、アメリカ政府の要請を受けて開発された番組です。家庭に普及しつつあったテレビを通じて、文字の読み書きや計算技能、社会性、道徳的規範などの教育を提供することで、子どもが豊かな教育的環境で育まれる知的能力を身につけられることを目指していました。

かわいらしく個性豊かなキャラクターたちがユーモアを交えてさまざまなことを教えてくれるので、子どもは楽しみながら学ぶことができます。番組制作には調査・研究部門が設けられ、発達心理学者の意見を積極的に取り入れながら教育目標を設定し、試作を重ねて制作された結果、大きな成果を上げました。放送開始当初、アメリカの就学前児の95%が3歳までに視聴していたといわれています。現在も国際共同制作を行い、140以上の国と地域で放送されています。

実際に、『セサミストリート』の視聴は子どもの発達に良い影響を与えたのでしょうか。調査によると、『セサミストリート』の視聴は、就学前の子どもの文字認識や数量的思考能力(20まで数えることなど)の発達に効果的でした。特に、裕福な家庭の子どもよりも、低所得層の子どもで、その効果が強くみられたとされています。また、就学前に『セサミストリート』を視聴した子どもは、小学校入学後に自分で絵本を読める割合が高いことも報告されています*13。これらの結果は、テレビが幼児教育に貢献できる可能性を示唆しています。

現在も『セサミストリート』は世界中で愛され続けています。人種や宗教、環境問題、LGBTQなどのテーマを積極的に取り入れ、子どもたちが現代社会を生きるための知識や考え方を深める機会を提供しています。

最近では、新型コロナウイルスの感染予防についても取り上げられました。手洗いや咳の仕方(咳エチケット)の重要性を伝えるシーンが放送され、大人向けには子どもと感染症について話し合う方法や、大人自身のセルフケアの仕方が紹介されました。

『いないいないばあっ』と赤ちゃんの基礎知識

日本でも、1953年のテレビ放送開始以来、子どもを明確な対象にした教育番組が放送されています。当時の文部省が示した幼稚園教育要領に基づき、NHK教育テレビ(現・Eテレ)が、月曜から土曜まで毎日放送される幼児教育番組を開始しました。最近でこそ、世界各地で多くの幼児向け番組が放送されていますが、テレビ放送初期から幼児向け番組の充実に力を注いでいた国は、世界的にも極めて珍しかったようです。

2021年に実施された、2〜6歳児1000人を対象とした視聴率調査によると、上位10番組がすべてEテレの幼児向け番組であり、その人気がうかがえます。

幼児向け教育番組は、3歳以上を対象とするものが主流でしたが、1996年には、世界的に例のない0〜2歳児向け番組『いないいないばあっ!』がNHK教育テレビで放送され始めました。

月曜から金曜まで毎日放送される『いないいないばあっ!』は、体操や歌、知育、しつけなどの短い内容を組み合わせて構成されており、テレビを通じて子どものさまざまな可能性や能力を引き出すことをねらいとしています。幼児教育や発達心理学の専門家が制作に携わり、2歳以下の子どもの関心を引きつけるための演出や、食事、着替え、歯磨きなどの日常生活のヒントを盛り込んだコーナーが取り入れられています。

赤ちゃん向けの映像やおもちゃは多くありますが、科学的根拠に基づいて作られた知育動画や知育玩具は少ないのが現状です。制作者の「赤ちゃんにテレビを見てもらうのであれば、科学的知見に基づく番組内容を作りたい」という思いから、『いないいないばあっ!』の番組内容の一つとしてトマトちゃんコーナーが誕生しました。乳幼児が理解できる映像を提示し、知的好奇心を促すこと、そして子どもの発達をゆるやかに後押しすることを目指して、トマトちゃんは制作されています。

10年ほど前から、NTTコミュニケーション科学基礎研究所の小林哲生博士がトマトちゃんの監修を行っており、私も2019年から監修に携わっています。最新の発達心理学の研究内容を制作チームと共有しながら、赤ちゃんが理解可能な映像を科学的知見に基づいて制作しています。私が取り組んできた赤ちゃん研究やその知識を、子どものための番組制作に生かす機会をいただいたことを、とても幸せに感じています。

トマトちゃんコーナーの対象児は0〜2歳の赤ちゃんです。主な内容は、赤ちゃんが早期から持っていると考えられる核知識(コアノレッジ)を題材としています。核知識とは、物体、数、空間、対人関係、社会集団など、人間が生活する上で重要であり、生得的もしくは最小限の経験で獲得できる領域の知識のことです。

たとえば、物体の核知識に関しては、物体が別の物体に接触すると、その動きに影響を与えるという基本原理に基づく推論が、赤ちゃんにも可能であることが明らかになっています。数に関しては、2個と3個のものを区別する、8個と16個のものを区別する(8個と12個の区別は難しい)という数概念を赤ちゃんが持つことが示されています。

赤ちゃんは、非常に早い時期からこうした核知識を理解し、世界を認識しているのです。トマトちゃんの映像作成にも、これらの知識が取り入れられました。

「トマトちゃん」と算数

実際にテレビで放送されたトマトちゃんコーナーの内容を2つ紹介します。

1つ目は、数の理解をテーマとするトマトちゃんコンテンツです。これは、著名な科学誌の『ネイチャー』にウィン博士が発表した、赤ちゃんの数の理解に関する研究に基づいて作成されています*14。ウィン博士は、言葉を話す前の5ヶ月児が「1+1=2」や「2−1=1」といった算数を理解しているかを、赤ちゃんの視線の動きを利用した期待違反法を用いて検討しました。

赤ちゃんは、不思議な現象や予想外の出来事を観察したとき、注視時間が長くなることが知られています。期待違反法は、赤ちゃんが「不思議だな」「予想と違うな」と感じる出来事をどのくらい長く見つめるかを調べる方法です。この方法は、言葉を話せない赤ちゃんの視線の動きから、その能力を明らかにすることができるため、赤ちゃん研究において広く用いられています。

「1+1=2」の理解を調べる実験では、赤ちゃんの目の前のテーブルに人形を1つ置き、次にテーブルをスクリーンで隠した状態で、もう1つの人形を置きました(図版)。その後、テスト試行として、スクリーンを開けたときに人形が2つ現れる場合と、1つしか現れない場合を見せて、注視時間を測定しました。

期待違反法の基本的な考え方は、赤ちゃんが期待に反する出来事をより長く注視するというものです。したがって、もし赤ちゃんが「1+1=2」を理解しているなら、人形が1つしか現れない場合に注視時間が長くなることになります。

実験の結果、5ヶ月児は、人形が1つしか現れないという期待に違反する事象への注視時間が、人形が2つ現れるという期待通りの事象への注視時間よりも長くなりました。これは、「1+1=2」ではなく「1+1=1」になる事象を不思議に感じて注視時間が延びたと解釈されています。つまり、5ヶ月の赤ちゃんが「1+1=2」を理解していることが実験で示されたのです。

わずか5ヶ月の赤ちゃんがこうした算数能力を持つというのは驚きであり、実際この研究にはさまざまな批判も寄せられました。しかし、その後の研究でも、統制された実験状況の中で6ヶ月児が足し算を理解できることが確認されるなど、赤ちゃんが初歩的な計算の基礎を理解できることは確かなようです。

こうした赤ちゃんの算数能力に関する知見に基づき、トマトちゃん番組が作成されました。映像は、3つのトマトちゃんが1つずつ箱に入るシーンから始まります。箱の中に隠れたトマトちゃんの姿が見えなくなった後、箱が倒れてトマトちゃんが再び姿を現す場面が続きます。ここで、期待通りに3つのトマトちゃんが現れる映像(「1+1+1=3」)と、予想外に2つのトマトちゃんしか現れない映像(「1+1+1=2」)の2種類が作成されました。テレビ放送では、この2種類の映像が交互に流されました。

トマトちゃんが「1+1+1=2」となる場面では、算数を理解している赤ちゃんなら、「どうして2つしかいないの?」と不思議に感じ、映像に注目するはずです。このように、赤ちゃんの知的好奇心を刺激する工夫が施されています。実は「1+1+1=2」の映像では、箱の後ろに3つ目のトマトちゃんが隠れており、最後に「ばあっ!」と現れる仕掛けになっています。

「1+1+1=2」のまま終わる数学的におかしい事象をそのまま放送するのは、教育テレビとして好ましくないため、このような工夫が取り入れられています。2つしか現れない場面で「あれっ?」と興味を引き、最後に3つ目が現れることで、「1+1+1=3」であることを確認させ、安心感を与える構成になっています。

(注)

*12 Zimmerman, F. J., & Christakis, D. A. (2007). Associations between content types of early media exposure and subsequent attentional problems. Pediatrics, 120, 986-992.

*13 Cole, C. F., & Lee, J. H. (2016). The Sesame Effect: The global impact of the longest street in the world. Routledge.

*14 Wynn, K. (1992). Addition and subtraction by human infants. Nature, 358, 749-750.

大谷翔平と藤井聡太の母親が「一切使わない言葉」があった…! 「令和の天才」を育てた親たちの素顔とは