「つけっぱなしテレビ」にさらされた子どもは「他人の気持ちを感じにくくなる」という衝撃的な事実

赤ちゃんは、生まれながらに利他的です。たとえ自分の取り分が減ったとしても大事なものを分け与えるし、他者を助けることが好きです。正義の味方を好み、悪者には処罰感情すら持っています。

生後半年で、計算もできます。そして赤ちゃんは、いつも、いつでも、学びたいんです。学ぶ相手を選んで瞬く間に自分のものにする学習能力は、最先端AIの能力をはるかに凌ぎます。

気鋭の赤ちゃん研究者で二児の母でもある奥村優子博士の新著『赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか ヒトに備わる驚くべき能力』(光文社新書)より、赤ちゃん学の最新知見をお届けします。

コロナがもたらしたメディアの普及

赤ちゃんのためのテレビやYouTube番組が豊富にある今、デジタルデバイスとの付き合い方に悩む養育者は多いでしょう。赤ちゃん研究が専門の私のところにも、「赤ちゃんに動画を見せても大丈夫?」「テレビは赤ちゃんの発達に悪影響を与えるのでは?」という質問が届きます。

テレビは発達初期から子どもの環境において身近な存在です。最近はスマートフォンやタブレットなどの新しいデジタルメディアが生活に浸透し、赤ちゃんが映像に触れる機会は多様化しています。教育目的で見せる場合もあれば、養育者が忙しいときや子どものぐずり対策として活用されることもあります。また、教育機関では、タブレットを活用したICT教育の新たな取り組みが進められています。

最近の研究では、新型コロナウイルスの影響で在宅時間が増えた結果、子どものデジタルメディアの使用時間が著しく増加したことが報告されています*1 。こうしたメディアの普及に伴い、それが子どもの健康や発達に与える影響について、子育て中の親はもちろん、教育・医療関係者や研究者の間でも高い関心が寄せられています。

デジタルメディア使用の現状

埼玉県で2022年度に実施された乳幼児健診(1歳6ヶ月健診、3歳児健診)を受診した乳幼児を対象にした調査によると、94%の保護者が子どもにスマートフォン、タブレット、テレビのいずれかのメディアを使用していると回答しました。視聴時間については、スマートフォン・タブレットが「30分〜60分未満」、テレビが「1〜2時間未満」という回答が最も多く、依然としてテレビが乳幼児期の主要なメディアであることがわかります。また、「1日中、常にテレビがついている」という回答も少なくありませんでした。

さらに、テレビは家庭だけでなく、幼稚園や保育園でも活用されています。調査対象となった全国の幼稚園524園のうち93%がテレビを所有していました。そのうち29%の園が朝や帰宅前の待ち時間などに利用しているとの報告があります。

デジタルメディアはとても便利です。私自身も、長女が0歳の頃からスマートフォンやタブレットを使い、映像を見せていました。童謡を流して一緒に歌ったり、ぐずり対策に子ども向け動画を再生したり、家事で手を放せないときに一人で見てもらったりと、さまざまな場面で活用しています。

家の中だけでなく、外出時の移動中や待ち時間など、場所を選ばず利用できる点も助かります。長女は1歳の頃にスマートフォンのタップ操作を覚え、2歳になるとスワイプを使いこなして好きな動画を自分で選ぶようになりました。

1日1時間以内が理想

テレビも好きでよく見ます。ディズニー映画は何度も繰り返し見て、プリンセスのセリフをすっかり覚えてしまったほどです。保育園から帰宅後、私が家事をする15分間はテレビを見る時間にしています。デジタルメディアは、子どもの発達環境の一部として生活に深く組み込まれており、生活において切り離せないものとなっています。

一方で、デジタルメディアのある生活が当たり前になった現代では、その利点だけでなく、課題も考慮する必要があります。適切に利用しなければ、子どもの学習や発達に悪影響を及ぼす可能性もあります。親や教育関係者は、デジタルネイティブ世代の子どもたちの心の発達や健康への影響について、慎重に考えねばなりません。

実際、世界的には乳幼児をメディアから守ろうという動きが広がっており、各国の専門機関からメディアに関するさまざまな提言が発表されています。日本では、メディア接触の低年齢化や長時間化を受けて、日本小児科学会が「2歳まではテレビ視聴を推奨できない」と提言しました。また、アメリカ小児科学会や世界保健機関(WHO)は、2歳未満の赤ちゃんはテレビやスマートフォンなどのメディア使用を控えること、2歳を超えても1日1時間以内に制限することを推奨しています。

しかし、私自身、幼い子どもを持つ親として、これらの指針を完全に守ることは現実的に難しいと感じています。生活の中で便利なツールとしてデジタルメディアを利用しつつも、その影響を常に意識し、子どもの健全な発達を支えるためのバランスを模索することが重要だと考えています。

メディア視聴の影響

子どものメディア視聴が否定的に捉えられる背景には、どのような根拠があるのでしょうか。

まず、健康面では、幼児期にメディアを多く使用することがBMIの上昇と関連し、肥満リスクが懸念されています。たとえば、食事中にテレビを視聴することで、満腹感を適切に感じ取る能力が低下することが報告されています。

また、睡眠への影響も指摘されています。寝室にメディアがある子どもは、睡眠時間が短くなる傾向があります。夕方にメディアを視聴する赤ちゃんは、視聴しない赤ちゃんより夜間の睡眠時間が短いことが明らかになっています。これには、スクリーンからのブルーライトがメラトニン生成を抑制し、睡眠の質を低下させることや、映像や音の刺激が覚醒を促す影響が関与していると考えられます。

東京大学の研究チームは、0〜3歳までのデジタルメディア使用時間が、4歳時点の睡眠や情緒、行動の発達に与える影響を調査しました*2。その結果、テレビやDVDの使用時間の最頻値は1時間、スマートフォンは30分未満との回答が多くみられました。また、0〜3歳児期におけるデジタルメディアの使用時間が長いほど、4歳時点での就寝時刻や起床時刻が遅くなり、情緒や問題行動にも関連があることが示されました。特に、0〜1歳からのスマートフォン使用時間の長さが、睡眠に悪影響を与える可能性が指摘されています。

他の活動とのバランスが重要

別の研究でも、幼児期における過度のテレビ視聴は、認知、言語、社会的・情緒的発達の遅れと関連することが示されています。日本国内の5万7000人以上の子どもを対象にした調査では、1〜3歳児のメディア視聴時間が長いほど、コミュニケーション能力や社会性、運動能力などの発達スコアが低下する傾向がありました*3。

ただし、これらの研究は相関関係を示しているにすぎず、因果関係を直接証明するものではありません。たとえば、メディア視聴時間が長いこと自体が言語やコミュニケーションの遅れを引き起こすわけではなく、メディア視聴時間が長い家庭環境には、親子の関わりの少なさや、生活環境が整っていないなど、他の要因が影響している可能性があります。

さらに、メディア視聴が他の活動時間を短縮させ、それが子どもの発達に影響を与えている可能性も指摘されています。調査では、メディア視聴時間が長くても、外遊びの頻度が多い場合には、発達への悪影響が軽減されることが示されました。このことから、メディアの使用が必ずしも発達に悪影響を与えるわけではなく、他の活動とのバランスが重要であると考えられます。

実際、家族関係が良好でない家庭では、デジタルメディアの使用率が高いようです。また、デジタル端末を多用する子どもは、自己抑制力が低く、気質が激しい傾向があるとの研究結果もあります。

幼児期のデジタルメディア使用の課題は、親子間のコミュニケーションが減少することです。メディア視聴時間が増えることで、会話や遊びといった親子のやり取りが少なくなり、それが子どもの発達への悪影響につながる可能性があります。特に、親子のやり取りの減少が、子どものテレビ視聴と言語発達の遅れとの関連を説明する要因の一つとして議論されています。

つけっぱなしテレビの影響

デジタルメディアが子どもの発達に与える影響を考える上で重要なポイントは、バックグラウンドテレビ(つけっぱなしのテレビのこと)の存在です。乳幼児の多くは、実際にテレビを視聴していなくても、親やきょうだいが見ている番組やバックグラウンドテレビにさらされています。

我が家でも、長女が0歳だったとき、私が「倍返しだ!」という決めゼリフで話題となった某ドラマを見ていると、俳優たちの怒鳴り合う大声に、寝ていたはずの娘が手足をビックーンと動かすモロー反射(生後0〜4ヶ月の間にみられる原始反射。大きな音や明るい光など外からの大きな刺激に反応して、手足を大きく広げる反射的な動作)をしていました。これもバックグラウンドテレビの影響だと考えられます。

バックグラウンドテレビが子どもの行動や親子の関わりに与える影響について、さまざまな研究が行われてきました。ある研究では、1〜3歳の子どもがおもちゃで遊んでいる間に、バックグラウンドテレビがどのような影響を及ぼすかが調べられました。結果は、テレビがつけっぱなしの部屋では、子どもがテレビをほとんど見ていなくても、おもちゃ遊びの自発性や集中力が著しく低下することが示されました*4。バックグラウンドテレビの存在は、子どもの遊びを妨げ、認知発達に悪影響を与える可能性が指摘されています。

親子のコミュニケーションにも影響を及ぼすことがわかっています。テレビがついていると、親の関心がテレビに向かいやすくなり、その結果、親子の関わりが大幅に減少する傾向があります。たとえば、子どもにしっかり向き合わず、表面的な対応になってしまうことがあり、親からの働きかけが消極的になることで、親子のコミュニケーションの質・量ともに低下する問題が指摘されています。

適切なメディア活用

さらに、バックグラウンドテレビにさらされている子どもは、他者の思いや感情、望みを読み取る力が弱いようです*5。これらの研究結果から、幼い頃から慢性的にテレビに触れ続けることが、発達に望ましくない影響を及ぼす可能性があります。

メディア利用と子どもの発達に関する研究を踏まえ、親や社会はメディアの長時間利用に対して認識し、対処していく必要があります。しかし、これらの研究結果は、赤ちゃんにメディアを全く見せない方がよいという結論には至りません。

研究では、なぜ子どもがメディアを長時間視聴するのか、メディア視聴が発達にどのような影響を与えるのかといった因果関係は明らかにされていません。たとえば、養育者の学歴や収入などの要因を考慮した分析では、テレビの悪影響がみられなくなることがあります。また、絵本の読み聞かせの頻度や外遊びの時間を考慮すると、テレビ視聴と言語発達の間にみられる負の相関が消失することも示されています。つまり、学歴や収入が高い家庭、あるいは絵本をよく読み外遊びが多い家庭では、テレビを視聴する時間が多少長くても、子どもの発達に悪影響がみられないということです。

メディア視聴と子どもの発達に関する背景には、家庭環境、生活スタイル、メディア視聴以外の活動内容など、さまざまな要因が関わっています。視聴時間や視聴方法、映像内容には注意を払う必要がありますが、乳幼児期から映像を見ることが必ずしも子どもの発達に悪影響を与えるわけではありません。

養育者にメディア視聴に対して過度の不安を与えることは、使用を不必要に遠ざけることにもつながりかねません。適切に活用すれば、メディアは教育や育児に役立つ可能性があります。

