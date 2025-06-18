¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÖSNS¤Ç¤Î¥Ð¥º¤é¤»½Ñ¡×¤È¤Ï¡©²Î¤Ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¿¶¤ê¤Ä¤±¤Ë¡È¤Á¤ç¤¤¥à¥º¡É¡ÚTHE TIME,¡Û
¥Ò¥Ã¥È¤Î»Å³Ý¤±¿ÍÂè3ÃÆ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎË¡Â§¡×¡£FRUITS ZIPPER¤Ê¤É¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¥¦¥é¤Ë¤¢¤ë¡ÈåÌÌ©¤ÊÀïÎ¬¡É¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÖSNS¤Ç¤Î¥Ð¥º¤é¤»½Ñ¡×¤È¤Ï¡©²Î¤Ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¿¶¤ê¤Ä¤±¤Ë¡È¤Á¤ç¤¤¥à¥º¡É¡ÚTHE TIME,¡Û
¡È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î¼ã¤»Å³Ý¤±¿Í
¡Ö³Ø¹»¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ê¹â3ÃË»Ò¡Ë
¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¤éÆ±¤¤Ç¯¤¬¤ß¤ó¤Ê²Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê37ºÐ½÷À¡Ë
º£¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¼
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¢ö¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÚFRUITS ZIPPER¡Û¡£
TikTok¿Íµ¤¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç10½µÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¢ö¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬Âç¥Ð¥º¤êÃæ¤Î¡ÚCANDY TUNE¡Û¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¢ö¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎMV¤¬YouTube¤Ç5000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÚCUTIE STREET¡Û¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØKAWAII LAB. ¡Ù¡£¤½¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤¢¤ë°ì¿Í¤Î¡Ö»Å³Ý¤±¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ÆÆÄ¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊCUTIE STREET¡¦ÇßÅÄ¤ß¤æ¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»äÃ£¤Î¤³¤È¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÊCANDY TUNE¡¦Â¼ÀîÈì°É¡Ë
¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¡Ä¡ØKAWAII LAB. ¡ÙÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÌÚÂ¼¥ß¥µ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡£31ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¡¢»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤Î½¢Ç¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÙÃæÀîÍª²ð¼ÒÄ¹¡§
¡ÖËÜ¿Í¼«¿È¤¬É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢Èà½÷¼«¿È¤â¿ä¤·³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÍî¤È¤·¹þ¤àÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
¼Â¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡£¡Ö¤à¤¹¤Ó¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó3Ç¯¤Ç²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¢Êý¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥º¤é¤»½Ñ¤Î1¤Ä¡Ö¶Ê¤Ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¡×
½¢Ç¤°ÊÍè¡ÈÌÚÂ¼Î®¡É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¡¢¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ÏÂ³¡¹¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¡Ú¥Ð¥º¤ëÀïÎ¬¡Û¤Ç¤¹¡£
¡ØKAWAII LAB. ¡ÙÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÌÚÂ¼¥ß¥µ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡§
¡Ö¡È¥Ð¥º¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï1¸ÄÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥Ð¥º¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¡×
SNS¤Î½Ä·¿Æ°²è¤Ï¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¹¤°¼¡¤ÎÆ°²è¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤½¤Î¡È¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î1¡Á2ÉÃ¤Î´Ö¡É¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«¡©¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡§
¡Ö¶Ê¤Ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¤òºî¤ë¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¥»¥ê¥Õ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¥µ¥Ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¢ö¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ã¤Í¤¨¡©¤Í¤¨¡©¤Í¤¨¡©¡ä¤ä¡ã¤¢¤ì¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡ä¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤«¤é¥µ¥Ó¤Ø¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡§
¡Ö¡Ø¤Í¤¨¡©¤Í¤¨¡©¤Í¤¨¡©¡Ù¤¬1¸Ä¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤ÃÍè¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤À¤±¤Ç¤ÏÎ®¤·¸«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÆ°²è¡£¥»¥ê¥Õ¤¬Æþ¤ë¡É°ãÏÂ´¶¡É¤ÇTikTok30²¯²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼öÊ¸¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤Ç¤â°ãÏÂ´¶
¡É°ãÏÂ´¶¡É¤Ï¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¢ö¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ã¤Þ¤¹¤«¤ë¤Î¤æ¤¢ ¤Õ¤ë¤Õ¤ë¤ë¡ä¤È¤¤¤¦¼öÊ¸¤ÎÍÍ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡§
¡Ö1²óÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤1¸Ä¤Þ¤¿¡È°ãÏÂ´¶¡É¡£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ª¡Á¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ã¤Þ¤¹¤«¤ë¤Î¤æ¤¢¡ä¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¶Ê¤ò²¿²ó¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¶ÉÕ¤Ï¡Ö´ÊÃ±¡õ¤Á¤ç¤¤¥à¥º¡×º®¹ç
¤µ¤é¤Ë¡Ú¥Ð¥º¤ëÀïÎ¬¡Û¤Ï¡¢¿¶ÉÕ¤Ë¤â¡£
Îã¤¨¤ÐCANDY TUNE¤Î¢ö¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¡£
±þ±ç¤¹¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤ËÏÓ¤ò¶Ê¤²¤Æº¸±¦¤Ë¿¶¤ë¤À¤±¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¤¬¡¢THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤ÎÀ¾ËÙÊ¸Éô°÷¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
À¾ËÙÉô°÷¡§
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡ª´ÊÃ±¤½¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢»ØÀè¤ÎÆ°¤¤¬¡×
»ØÀè¤ÇÊ¸»ú¤òºî¤Ã¤Æº¸±¦¤Ø¤Ê¤É¡È¤Á¤ç¤¤¥à¥º¡É¤Ê¿¶ÉÕ¤â¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡§
¡Ö»ä¤âÀäÂÐ³Ð¤¨¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼Â¤Ï¤³¤³°ã¤¦¤Î¡ª¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤±¤É²¿²ó¤«¸«¤Ê¤¤¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¡£Æ°²è¤ò·«¤êÊÖ¤·¸«¤ë¤³¤È¤Ç¶Ê¤â³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¡×
¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¿¶ÉÕ¤Î´Ö¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤«¸«ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÍÙ¤ì¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤¿¶ÉÕ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¡£¤³¤Î»Å³Ý¤±¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢TikTok¤Ë¤Ï´ØÏ¢Æ°²è¤¬20Ëü·ï¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î»Å³Ý¤±¤Ï¡¢¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡É¤³¤È¤Ë¤â¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊCUTIE STREET¡¦ÇßÅÄ¤ß¤æ¡Ë¤È¤¤¤¦¡ÈÌÚÂ¼Î®¡É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤Ï¡Ä¡©Â³¤¤Ï¸åÊÔ¤Ø¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯6·î16ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
¾²ÃÈË¼,
Ï·¸å,
»ûÅÄ²°,
¿ÀÆàÀî,
°ËÅì»Ô,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÇÛÀþ