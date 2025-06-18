µþÅÔ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄ®Ãæ²Ú¡Ö¥Þ¥ë¥·¥óÈÓÅ¹¡×Å¹¼ç¤¬¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Î¡ÖÅ·ÄÅÈÓ¡×½éÃíÊ¸¢ª¡Ö¤¦¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×Ê¬ÀÏ
¡¡¤¤ç¤¦18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¿åÌî¿¿µª¤ÎËâË¡¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á8¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÃæ²Ú¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ø¤ó¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥·¥óÈÓÅ¹¡×Å¹¼ç
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¸Ä¿ÍÅ¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤ÇÅ°Äì»ë»¡¤·¤Æ¡Ö²ù¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ø¤ó¡ª¡×¤ò·ãÇò¤¹¤ë´ë²è¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤¬²ù¤·¤¤¡ª ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹vs.¸Ä¿ÍÅ¹¡ÁÃæ²ÚÎÁÍý¡õ¥Ñ¥ó¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦Åì»³¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄ®Ãæ²Ú¡Ö¥Þ¥ë¥·¥óÈÓÅ¹¡×¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡×¤òË¬¤ì¡¢100¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÎÁÍý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡Å¹¼ç¤ÎÁ°Àî»á¤¬¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¯¡ÖËÜ³Ê¾Æñ»Ò¡×¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ê¡È²ù¤·¤¤¡ª»¥¡É¤òµó¤²¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Í¥®Ìý¤Ç¤¹¤«¤Í¡© ¥Í¥®Ìý¤ÏÎÁÍý¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Ìý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤ÎÆ£°æÎ´¤Ï¡ÖÌîºÚ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬°ìµ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È´®Ç½¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥ë¥·¥óÈÓÅ¹¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÅ·ÄÅÈÓ¡×¤¬Ì¾Êª¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤¬¡¢Á°Àî»á¤¬¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡×¤Î¡ÖÅ·ÄÅÈÓ¡×¤ò½é¤á¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡È²ù¤·¤¤¡ª»¥¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÉé¤±¤Æ¤Ø¤ó¡ª»¥¡É¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¿ÀÈëÅª¡×¤È¼«»¿¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢´ØÀ¾¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤â´ØÅì¤Î´Å¿Ý¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¥Ù¡¼¥¹¤Îñ²¤ò¡ÖÃÏ°èº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌ£ÉÕ¤±¡×¤ÈË«¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥óÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡×¤È¡¢ºòÇ¯¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤«¤éÆÈÎ©¤·¿À¸Í¤Ç¹ÔÎóÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¡¦¥«¥ê¥Æ¡×¤¬¸ß¤¤¤ò»ë»¡¡£ÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿À¸ÍËÌÌî¥Û¥Æ¥ë¡×»³¸ý¹À¥·¥§¥Õ¤¬¡Ø¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÃæ²Ú¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ø¤ó¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥·¥óÈÓÅ¹¡×Å¹¼ç
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¸Ä¿ÍÅ¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤ÇÅ°Äì»ë»¡¤·¤Æ¡Ö²ù¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ø¤ó¡ª¡×¤ò·ãÇò¤¹¤ë´ë²è¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤¬²ù¤·¤¤¡ª ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹vs.¸Ä¿ÍÅ¹¡ÁÃæ²ÚÎÁÍý¡õ¥Ñ¥ó¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦Åì»³¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄ®Ãæ²Ú¡Ö¥Þ¥ë¥·¥óÈÓÅ¹¡×¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡×¤òË¬¤ì¡¢100¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÎÁÍý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥ë¥·¥óÈÓÅ¹¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÅ·ÄÅÈÓ¡×¤¬Ì¾Êª¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤¬¡¢Á°Àî»á¤¬¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡×¤Î¡ÖÅ·ÄÅÈÓ¡×¤ò½é¤á¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡È²ù¤·¤¤¡ª»¥¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÉé¤±¤Æ¤Ø¤ó¡ª»¥¡É¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¿ÀÈëÅª¡×¤È¼«»¿¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢´ØÀ¾¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤â´ØÅì¤Î´Å¿Ý¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¥Ù¡¼¥¹¤Îñ²¤ò¡ÖÃÏ°èº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌ£ÉÕ¤±¡×¤ÈË«¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥óÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡×¤È¡¢ºòÇ¯¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤«¤éÆÈÎ©¤·¿À¸Í¤Ç¹ÔÎóÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¡¦¥«¥ê¥Æ¡×¤¬¸ß¤¤¤ò»ë»¡¡£ÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿À¸ÍËÌÌî¥Û¥Æ¥ë¡×»³¸ý¹À¥·¥§¥Õ¤¬¡Ø¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£