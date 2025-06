アメリカ・マサチューセッツ州ケンブリッジのハーバード大学キャンパス内にあるワイデンナー図書館。ハーバード大学は、トランプ政権による国際学生の入学禁止措置に対し、長期的な猶予措置を獲得し、ホワイトハウスとの対立で勝利を収めた(写真・ 2025 Bloomberg Finance LP)

トランプ大統領は、アイビー・リーグをはじめとするアメリカンのトップ大学への予算を大幅にカットするという政策を打ち出した。ボストンのハーバード大学は、いわばアメリカの研究水準の高さを示す象徴のような大学だが、この大学への巨額の予算カットが、とりわけ話題となった。

数あるアメリカの大学のなかでも、ハーバード、イェール、プリンストンなどのアイビー・リーグといわれる古い大学は、アメリカのみならず、世界の大学ランキングの上位校でもある。

トランプの大学政策のインパクト

とりわけ世界の大学人が気にかける、定評ある『タイムズ・ハイアー・エデュケーション』(THE)ランキングの2025年版によると、ハーバード大学3位、イェール大学10位、プリンストン大学4位となっている。

今後これらの大学への予算の締め付けが、アメリカの学問研究の弱体化を生み出すことは間違いないだろう。

とはいえ、すでにアメリカの大学は、学問研究という点から見て、少しずつアジア圏の大学に抜かれつつあることも事実なのだ。

このランキングを見ても、オックスフォード大学1位、マサチューセッツ工科大学(MIT)2位、ケンブリッジ5位、スタンフォード6位、カリフォルニア工科大学7位、カリフォルニア大学バークレー校8位、ロンドン大学インペリアルといった具合に、いまだ圧倒的に英米圏の大学が支配している(World University Rankings 2025 | Times Higher Education 、THE)。

しかし12位から清華大学、13位北京大学、17位シンガポール大学などが登場してくる。そしてアメリカの大学の地位は、毎年落ちているのである。

そもそも大学ランキングとは、何を意味しているのだろうか。私もかつての勤務先の大学で国際担当副学長をしていた関係で、この順位には毎年一喜一憂したものだ。

もともとこの定評あるTHEランキングも、海外から大量の留学生を呼び込むための商業戦略として意味を持つもので、その意味でアングロ・サクソン(英語圏)の大学向けのものだ。

学問研究に限ってみても、英語論文の数とその引用数が重要な要素となっている。だから日本語や中国語の論文は、なかなか大学評価としてカウントされないシステムなのだ。

大学ランキングが持つ陥穽

とりわけ文系中心の大学、たとえば一橋大学などは1200〜1500番の位置にしかない。理系は今では英語で論文を書くことが多いのだが、文系は修辞的表現を重んじるので、母国語で書く場合が多い。だからTHEも日本語もカウントに加えようと努力しているようだが、ことは簡単ではない。

日本に社会科学や人文科学の世界的に知られた国際的学術雑誌があまりない以上、カウントは難しいし、まして海外の研究者から引用されることはあまりないだろう。なぜなら文系の学問は、西欧古典の人文主義の伝統の上にあり、ほぼこれらの研究が占めているからだ。

不思議なのはレベルの高いはずのロシアの大学のランクだ。ロシアの大学は、いずれも低い位置にある。ロシアの誇るモスクワ国立大学ですら107位だ。ロシアの研究水準の高さを思うとき、これは不思議なことだといわざるをえない。

最近オランダにあるライデンの研究所が、驚くべき計算方法で算出した大学研究世界ランキングを出した(CWTS Leiden Ranking)。それは研究だけでランキングをつけたのだ。

もちろん理系対象であるので英語論文がその基準になるのだが、とりわけオランダが誇る引用データベースを使って、その研究水準の世界ランキングを割り出し、それを公表しているのだ。これによると、驚くべきことに次のような順位になっている。

1位は中国の浙江大学、2位ハーバード大学、3位上海交通大学、4位四川大学、5位中南大学、6位華中科技大学、7位中山大学、8位トロント大学、9位西安交通大学、10位清華大学といったように、中国がなんと10位のうち8校を占めているのである。それ以下の順位を見ても、中国勢が目白押しなのだ。

さらにオーストラリアの研究所ASPI(Policy Brief: ASPI’s Critical Technology Tracker: The global race for future power)による過去20年の重要技術の追跡を見ると、今では最先端技術において中国が圧倒的位置を占めているというのだ。

そこにはこう書かれてある。

「中国は理解している以上に進歩している」

「中国は、われわれが理解している以上に進歩している。44の重要な技術のうち37においてトップである。とりわけその側近の競争相手(アメリカ)にくらべて5倍以上のインパクトのある研究を生み出しているのだ。民主国家(ほぼアメリカなのだが)で、現在世界をリードしている技術は44のうち7つしかない」

2016年のNature Index(Institution tables | Nature Index)によると、10年前の2016年には、世界のトップ10の学問的な研究機関(主として大学)の5つがアメリカで、中国はわずか1つであったものが、2024年には中国が9つを占め、アメリカはわずか1つになってしまったということだ。その1つこそ、ハーバード大学である。

そのランキングはこうなる。1位ハーバード大学、2位中国科学技術大学、3位浙江大学、4位北京大学、5位中国科学院大学、6位清華大学、7位上海交通大学、9位復旦大学、10位中山大学。

まさに中国の大学のオンパレードである。中国経済は西欧に追いついたというレベルから、すでに追い越し、突き放したというレベルに、わずかな期間で到達したのである。

今や中国そしてアジアの時代なのかもしれない。19世紀日本に来訪したイギリスの医師・外交官だったラザフォード・オールコック(1809〜1897年)は、西欧がアジアを追い越したことについて、謙遜的にこう語っていた。

「世界の歴史でアジア人が演じてきた役割を考えるならば、彼らが敬意を払われることを要求してももっともなことだ。ヨーロッパは、人類の偉大な発生地であるアジアから生まれてきたということだけでなく、アジアに負うところが多い。ヨーロッパ民族は、分家にすぎない。本家が行ない、苦しみ、考え、成就したあらゆるものによって、豊かにされ高められてきたのである」『大君の都』岩波文庫、下巻、236ぺージ)

ランキングが持つブランド力

もちろん、世界ランキングなどというものは「何を基準値にするか」でランク付けが変わるので、その基準値が複数ある以上、本当の研究水準を表わしているものではないかもしれない。





しかしながら、ランキングはその大学が世間に示すブランド力でもあり、それによってそれぞれの国や世界での予算や待遇の違いが生まれてくるわけで、けっしておろそかにできないものである。

だから日本ではすでに学歴ロンダリングとして、日本の有名大学に入学できなかった者がアメリカの大学への留学を通して学歴を「引き上げている」。

アメリカの大学はたとえ無名であったとしても、THEのランキングによるとそれなりのランキングに位置づけされているので、そのブランド力が持つ力は絶大であり、本国の大学以上に評価される場合が多い。

アメリカの場合、ランキングが国家予算の配分額に影響すると同時に、外国人留学生の受け入れにも大きな影響を及ぼす。アメリカの大学は、巨大な外貨を稼ぐ大きな輸出産業ともいえる。数兆円規模の授業料を稼ぎ出しているのである。

トランプがブランドを無視し、ランキングを無視すれば、留学生はアメリカの大学を選ばなくなるだろう。だから、大学ランキング低下は英米圏の研究のみならず、商売としても大きな損失となる。

それこそアメリカの大学は、中国人留学生によって大きな利益を得てきたわけだ。ところがトランプは、中国人留学生も規制しようというのだ。

中国の一人っ子世代は、高学歴思考の世代で、これが中国の技術革新を支えてきたともいえる。その流れをアメリカは断ち切ろうというのだ。アメリカは技術漏洩などと騒ぐが、彼らがアメリカの大学を支えてきたことも確かなのだ。

もっとも、すでにアメリカの大学に進学するものの、結局中国に帰る者も増えているという。

中国に帰国する中国人留学生が増えている

ハーバード大学出身でロンドン大学スクール・オブ・エコノミクスの中国人研究者である金刻羽(Keyu Jin)は、『新中国経済大全―資本主義と社会主義を超えて』(The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism.Penguin Books,2023)で、こう述べている。

「中国の教育省によると、2000年から2019年まで海外で学業を修めた500万人の学生のうち、86%近くが中国に戻ったということである。――科学者たちや研究者たちは、自らの研究を進めるために、高い給与や、寛大な予算、大きな研究チームに惹かれて中国に移動している。フェイスブック、グーグル、ゴールドマン、ブラック・ロックで仕事を熱望する専門的技術者でさえ、祖国に戻り、あるものは億万長者、あるものはソーシャル・メディアのスターになるために、そこで企業を立ち上げようとしている。――もはや、アメリカやヨーロッパに住むことが、若い中国人の欲望の対象になっていないのだ。今では、こうした場所がかつて意味していた夢は、中国で実現できるのである」(前掲書、285ページ)

西欧で技術習得した者が、祖国に帰って事業を始めているのだ。中国に世界の関心と資本が集まる中、中国でいい研究ができるため、中国に最初から残る者が増えているというのである。





こうしてみると、トランプが予算カットしようとも、中国人留学生を制限しようとも、アメリカの学問研究の覇権復活は手遅れなのかもしれない。

すでに中国は、18世紀まで誇っていた世界の雄としての自信を復活させているのだ。彼女はそのことについてこう記している。

「中国は、かつてもっとも発展した技術をもち、もっともすぐれたインフラをもった、厳しい選抜に勝ち抜いた競争力ある官僚による、豊かな国家であったということを忘れてはならない。中国は、こうしたメリトクラシーという財産によって、近代的ガバナンスへの移行をより容易にし、新しい時代における近代の科学や技術を促進する潜在能力を解き放ったのである」(前掲書、291〜292ページ)

彼女のいうことが正しいとすれば、トランプの大学研究予算のカットや、留学生の制限は、アメリカの世界一としての復活どころか、衰退を促進するだけにしかならないだろうと思われる。

(的場 昭弘 : 神奈川大学 名誉教授)