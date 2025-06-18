ÂçÃ«æÆÊ¿ÅÐÈÄ»î¹ç¤Ç¡È¥Á¥é¸«¡É¤·¤¿¡¢¡Èº£µ¨ÀäË¾»ë¡É¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ¡×»ëÄ°¼Ô¤Î°ãÏÂ´¶
¡¡6·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬663Æü¤Ö¤ê¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç½Ð¾ì¡£¡È¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ1²ó¤òÅê¤²¤Æ28µå¡¢1¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¹âµåÂ®¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÆóÅáÎ®¡×Éü³è¤ËËÜµòÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤Þ¤¿¤Þ±Ç¤Ã¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°Õ³°¤Ê¡È¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¡É
¡¡ÄÌ¾ï¤ÏNHK¡¦BS¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ÎMLB¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃ«¤ÎÅê¼êÉüµ¢Àï¤À¤±¤ËNHKÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¼¡¼¡¢
¡Ô¤¨¤¥¤Ã¡ª¡ª¤ó¤ó¡©¡© º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¥Ù¥ó¥Á¤Ëµï¤Æ¤ë¤ä¤ó¡©¡©¡Õ
¡ÔÏ¯´õ°ì±þ¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ë¤Ï¤ª¤ë¤ó¤ä¤Í¡Õ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë»ëÄ°¼Ô¤é¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢5·î14Æü¤Ë¡Ö±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆIL¡Ê¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¡ËÆþ¤ê¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£5·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëºÆ³«¤È·Ú½ý¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢6·î¤ËºÆ¤Ó°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¡×¤Ë¡ÈµÕÌá¤ê¡É¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤ëÍýÍ³
¡¡¤½¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¶¯²½¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë6·î16Æü¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¤ÎÅê¼ê¿Ø¡Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÈ´¤¤Ç·×²è¤òÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£µ¨Ãæ¤ÎÅÐÈÄ¤òÀäË¾»ë¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤â¼¨¤·¤¿»Ø´ø´±¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢
¡Ôº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤º¤Ã¤È¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦ º£µ¨¹½ÁÛ³°¤Ê¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤«¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÂÓÆ±¤Ï¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡Õ
¡Ôº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï»Ã¤¯¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤Ê¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¿ÈÂÎ¤Ä¤¯¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤ë¤Î¤è¤Í¡Õ
¡¡¸½»þÅÀ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼Íî¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÀ¼¤â¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤Ê¤¼¡¢º£¤Ê¤ª¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡MLB»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¤Þ¤º¡Ê¸Î¾ã¼Ô¡Ë¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ê6·î17Æü¤Ë¡È60Æü´ÖIL¡É¤Ë°Ü¹Ô¡Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤â¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤³¤½¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±óÀ¬Àè¤Ç¤ÏÂÓÆ±¤»¤º¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤äÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤âÂçÃ«Åê¼ê¤ÎÉüµ¢Àï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º´¡¹ÌÚ¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤âÏÈ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ
¡¡¤½¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤â¤Þ¤¿¡¢±¦¸ªÄË¤Î²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ö60Æü´ÖIL¡×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤â¡£
¡Ö¥ê¥¹¥ÈÆþ¤êÁª¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ÎÁª¼ê¤òÊä½¼¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤·¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç½Ð¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë28¿Í¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÏÈ¤¬°ì¤ÄËä¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡È¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¡É¤Î40¿ÍÏÈ¤ÏÊÑ¹¹¤Ç¤¤º¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬ILÆþ¤ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼Áª¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌóÏÈ¤¬°ì¤Ä¶õ¤«¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¡È1Ç¯´Ö¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ËÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤Î·ÀÌó¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÂçÃ«¤Ë»³ËÜÍ³¿¡Ê26¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ë¤è¤ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£