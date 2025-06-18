　18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比300円安の3万8210円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8536.74円に対しては326.74円安。出来高は9331枚だった。

　TOPIX先物期近は2768.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIX現物終値比18.45ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38210　　　　　-300　　　　9331
日経225mini 　　　　　　 38230　　　　　-275　　　172198
TOPIX先物 　　　　　　　2768.5　　　　　 -16　　　　9784
JPX日経400先物　　　　　 25105　　　　　-155　　　　 516
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　-4　　　　 439
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース