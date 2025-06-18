18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比300円安の3万8210円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8536.74円に対しては326.74円安。出来高は9331枚だった。



TOPIX先物期近は2768.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIX現物終値比18.45ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38210 -300 9331

日経225mini 38230 -275 172198

TOPIX先物 2768.5 -16 9784

JPX日経400先物 25105 -155 516

グロース指数先物 747 -4 439

東証REIT指数先物 売買不成立



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