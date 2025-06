ZARDが2026年2月、35周年記念ホールライブ<ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”>を東阪で開催することが発表となった。これはZARD初の有観客アコースティックライブ全12公演を締めくくるBillboard Live TOKYO最終公演でアナウンスされたものだ。 現在ZARDは、2025年2月リリースのリクエストベスト『ZARD Best Request 〜35th Anniversary〜』をはじめ“ZARD 35周年YEAR”企画を展開中だ。6月5日からは大阪、横浜、東京のBillboard Liveで自身初の有観客アコースティックライブ全12公演を実施し、坂井泉水の歌声と生のアコースティック演奏による感動のステージが届けられた。 その最終公演となった6月17日のBillboard Live TOKYOで発表となったのが、5年ぶりホールライブの開催だ。ライブ終了後、ステージ上のスクリーンに“ZARD 35周年記念ライブ開催決定!”の文字が映し出されると、観客から大きな拍手が上がった。 35周年記念ホールライブ<ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”>は、ZARDのボーカル坂井泉水の誕生日である2026年2月6日に大阪のフェスティバルホール、ZARDデビュー35周年当日の2026年2月10日に東京国際フォーラムで開催される。両会場とも、ZARD初にして唯一の全国ツアー<What a beautiful moment Tour>で坂井泉水が訪れた場所であり、思い出深い場所でZARD・永遠のスタンダードナンバーが、坂井泉水の歌声と映像、フルバンドによる生演奏で届けられる東阪ホールライブとなる。 ■35周年記念ホールライブ<ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”>▼大阪会場2026年2月06日(金) フェスティバルホール▼東京会場2026年2月10日(火) 東京国際フォーラム ホールAhttps://wezard.net/35th/ ■ZARD 35周年記念写真展『ZARD Photo Gallery -MONOCHROME/COLORS-』▼東京会場:hmv museum 渋谷5 (HMV&BOOKS SHIBUYA 5F)日程:5月27日(火)〜6月22日(日)営業時間:11:00〜20:30 ※入場は20:00まで▼大阪会場:hmv museum 心斎橋 (HMV&BOOKS […]

