¡Ú£×£×£Å¡Û¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤Ø¤ÎÄ©Àï¼Ô¸õÊä¥ê¥Ö¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¡¡¥«¥¤¥êÀï¤ÇÂç¥¢¥¯¥·¥ó¥Ç¥ó¥È
¡¡£×£×£Å¤Ç½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¤Îà¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤á¤³¤È¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤ÎÄ©Àï¼Ô¸õÊä¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ö¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î£×£×£Å¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥ª¤È¤È¤â¤Ë£×£×£Å¥Þ¥Ã¥È¤ò¹Ó¤é¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Î¥í¥¦¡Ê¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥¤¡Ë¤Ç¤â¡£àÎø¿Íá¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè½µ¤Î¥í¥¦¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥è¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤¿ÅÂÆ²¼Ô¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ù¥é¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÌäÂê¤ò¤¨¤°¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢É¬»¦µ»¤Î¥ª¥Ö¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç£Ë£Ï¤·¤¿¡£¥ê¥Ö¤Ï¥Ë¥Ã¥¡¼¤ò¤¢¤¶¾Ð¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂÀï¤ÎºÆÀï¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦²¦¼Ô¥¤¥è¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥ê¥Ö¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤¨¤®¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥è¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥è¡ª¡¡¥¤¥è¡ª¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ð¤Ã¤«¤Ç¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç°ì³å¡£¤Ê¤¼¤«¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥¤¤Î´Ñ½°¤Ï°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Âç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö»ä¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤¾¡×¤ÈÄ©Àï¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥ê¥Ö¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·¡Á¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¡¢²¿¤È¥Ù¥ë¥È¾ùÅÏ¤òÍ×µá¡£Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥¤¥è¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ë¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¥ê¥Ö¤ËÊü¤êÅê¤²¤ë¤È¡¢¥ê¥Ö¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿·ä¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÈ¯¼Í¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¤â¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¤¯¤é¤ï¤»¤¿¡£¥ê¥Ö¡õ¥É¥ß¥Ë¥¯¤ò°ì½³¤·¤¿¥¤¥è¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢À¤³¦²¦ºÂ¤ò¤á¤°¤ë¥¤¥è¤È¥ê¥Ö¤Î¹³Áè¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¥ê¥Ö¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥¤¥è¤ÎÌÁÍ§¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¡££µ·î¤Î¥«¥¤¥êÉüµ¢Àï¤Ç¤ÏÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àã¿«¤ËÇ³¤¨¤Æ¥´¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥¤¥ê¤Ë±¦µÓ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢Á°Êý¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥Ö¤ÏÁ°¼õ¤±¿È¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¾å¤«¤é¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¥¤¥ê¤Î¹¶·â¤òÈò¤±¡¢Å¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¾ì³°¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±¦¸ª¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¾ì³°¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Ë¤â¤¿¤ì¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥¤¥ê¤ÏÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ì¤â¤ó¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ£²¿Í¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£±¦¸ª¤òÃ¦±±¤·¡¢»î¹çÂ³¹Ô¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡£¥ê¥Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊú¤¨¤é¤ì¡¢Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥«¥¤¥ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾×·â¤Î·ëËö¤Ë´ÛÆâ¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Õ£Ó£Á¥È¥¥¥Ç¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ª´ØÀá¤ÎÃ¦±±¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤Ê¤é¿ô¤«·î´ÖÀïÀþÎ¥Ã¦¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡£½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥ê¥Ö¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÄ¹´ü·ç¾ì¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤¿¿Íµ¤¼Ô¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ù¥ë¥È¤Î¹ÔÊý¤È¡¢¥¤¥è¤Î¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò´Þ¤á¡¢£×£×£Å½÷»ÒÀïÀþ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£