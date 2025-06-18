浦和がクラブW杯初陣へ!! リバープレートに挑むスタメン11人+ベンチ入り15人発表
浦和レッズは17日、クラブワールドカップ初戦でリバープレート(アルゼンチン)と対戦する。現地時間正午(日本時間18日午前4時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、日本時間でこの日が38歳の誕生日のGK西川周作ら今季の主力メンバーが名を連ねた。
ベンチ入り枠は15人。流通経済大から今季新加入のDF根本健太、今月の特例移籍期間でジェフユナイテッド千葉から加入したFW小森飛絢が初めてベンチ入りしている。
新たに32チーム制に生まれ変わったクラブW杯。2022年のアジア王者として今大会に臨む浦和はグループリーグ突破を目指すとともに、勝利ごとに200万ドル、引き分けごとに100万ドルの賞金を狙う戦いとなる。
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 8 マテウス・サヴィオ
FW 13 渡邊凌磨
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
GK 31 吉田舜
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 39 早川隼平
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 17 小森飛絢
FW 18 高橋利樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
ベンチ入り枠は15人。流通経済大から今季新加入のDF根本健太、今月の特例移籍期間でジェフユナイテッド千葉から加入したFW小森飛絢が初めてベンチ入りしている。
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 8 マテウス・サヴィオ
FW 13 渡邊凌磨
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
GK 31 吉田舜
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 39 早川隼平
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 17 小森飛絢
FW 18 高橋利樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ