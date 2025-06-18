　浦和レッズは17日、クラブワールドカップ初戦でリバープレート(アルゼンチン)と対戦する。現地時間正午(日本時間18日午前4時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、日本時間でこの日が38歳の誕生日のGK西川周作ら今季の主力メンバーが名を連ねた。

　ベンチ入り枠は15人。流通経済大から今季新加入のDF根本健太、今月の特例移籍期間でジェフユナイテッド千葉から加入したFW小森飛絢が初めてベンチ入りしている。

　新たに32チーム制に生まれ変わったクラブW杯。2022年のアジア王者として今大会に臨む浦和はグループリーグ突破を目指すとともに、勝利ごとに200万ドル、引き分けごとに100万ドルの賞金を狙う戦いとなる。

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 8 マテウス・サヴィオ

FW 13 渡邊凌磨

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

GK 31 吉田舜

DF 26 荻原拓也

DF 28 根本健太

DF 35 井上黎生人

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 10 中島翔哉

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

MF 39 早川隼平

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 17 小森飛絢

FW 18 高橋利樹

FW 41 二田理央

監督

マチェイ・スコルジャ