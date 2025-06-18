¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ä¥ó¥°¡ÛÅÐ¶ÌÈ»É´¡¡¾Ð´é¤ÇÊú¤¯ÂçÃÀÉÔÅ¨¤ÊÌ´¡Ö¶¯¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ö¤ÃÅÝ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤ÎG3¡ÖÂè12²ó¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ä¥ó¥°¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÅÐ¶ÌÈ»É´¡Ê26¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÐ¶Ì¤Ï¤¤¤¦¡£¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÌó2Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÍÄ¤¤º¢¤ËÊú¤¤¤¿Ì´¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Éã¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Ç¿´¤òÌö¤é¤»¤¿¡£¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¡Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Á°´ü¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë¾¡Î¨6.25¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹Ãæ¡£¤¿¤À¡¢0.01Â¤ê¤º¡¢½é¤ÎA1¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´üËö¥é¥¹¥È¡ÊÉÍÌ¾¸Ð¡Ë¤Ç¾¡Î¨¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£A1¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡º£¡¢¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÆ±ÂÎ¤À¤Ã¤¿»þ¤Î·þ¤êº¹¤·¡£¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¶¯¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ö¤ÃÅÝ¤¹¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡×¡£Ì´¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð´é¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þÅÐ¶Ì¡¡È»É´¡Ê¤È¤À¤Þ¡¦¤Ï¤ä¤È¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£Ê¼¸Ë»ÙÉô½êÂ°¡£127´üÀ¸¡£20Ç¯11·î¤ËÆôºê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯7·î¤Ë¹¾¸ÍÀî¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¼ç¤ÊÆ±´ü¤ÏÃçÆ»ÂçÊå¡¢À¶¿å°¦³¤¡¢Àî°æË¨¡£1¥á¡¼¥È¥ë68¡¢·ì±Õ·¿AB¡£