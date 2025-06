米津玄師(よねづ・けんし)の最新シングル「Plazma / BOW AND ARROW」(プラズマ /ボウ・アンド・アロー)が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数389.2万回(3,892,039回)を記録。累積再生数は1億323.2万回(1億323万2220回)となり、累積再生数1億回を突破した。米津は、通算16作目の累積再生数1億回突破となった。累積再生数1億回を突破した米津の作品は、「感電」「Lemon」「Pale Blue」「馬と鹿」「KICK BACK」「アイネクライネ」「ピースサイン」「M八七」「LOSER」「灰色と青(+菅田将暉)」「LADY」「Flamingo」「さよーならまたいつか!」「地球儀」「春雷」「Plazma」(達成順)。

本作は、現在オンエア中のテレビシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』(日本テレビ系)主題歌の「Plazma」と、今年1月から3月に放送されたテレビアニメ『メダリスト』(テレビ朝日系)オープニング主題歌「BOW AND ARROW」の2曲による両A面シングル。「Plazma」は今年1月20日に、「BOW AND ARROW」は1月27日にデジタル配信されており、2025年2月24日付「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では、「Plazma」が1位、「BOW AND ARROW」が2位を獲得。米津玄師がデジタルシングルランキング1位、2位独占を記録した。また、CDシングル「Plazma / BOW AND ARROW」は、2025年6月23日付「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。<クレジット:オリコン調べ(2025年6月23日付:集計期間:2025年6月9日〜15日>