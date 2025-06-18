Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」、自身26作目の累積再生数1億回突破 「ライラック」に次ぐ自身2番目の速さで達成【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数870.6万回（870万5718回）を記録し4位にランクイン。累積再生数は1億554.6万回（1億554万6049回）となり、累積再生数1億回を突破した。
【表】Mrs.GREEN APPLEのランキング情報（合算シングル売上TOP20作品）
2025年4月14日付の同ランキング初登場から登場11週で累積再生数1億回を突破。登場10週で累積再生数1億回を突破した「ライラック」に次ぐ自身2番目の速さでの達成となった。また、2025年4月21日付で達成した「ダーリン」の12週を上回り、今年度（※1）配信楽曲最速での累積再生数1億回突破となった。
これでMrs. GREEN APPLEは、通算26作目の累積再生数1億回突破となり、歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録（※2）を自己更新している。
■Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧（※達成順）
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
21作目：「familie」（2024年12月16日付）2024年8月9日配信開始
22作目：「Dear」（2025年1月13日付）2024年5月20日配信開始
23作目：「ビターバカンス」（2025年3月10日付）2024年11月29日配信開始
24作目：「ダーリン」（2025年4月21日付）2025年1月20日配信開始
25作目：「lovin'」（2025年5月19日付）2019年8月17日配信開始
26作目：「クスシキ」（2025年6月23日付）2025年4月5日配信開始
【※1】今年度は、「2024/12/23付」よりスタート
(2024/12/23付の集計開始日：2024年12月9日以降に配信された作品が対象)
【※2】「累積再生数１億回突破作品数」記録※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE(26作)／2位：YOASOBI (20作)／3位：back number、Official髭男dism（18作）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年6月23日付：集計期間：2025年6月9日〜15日）＞
【表】Mrs.GREEN APPLEのランキング情報（合算シングル売上TOP20作品）
2025年4月14日付の同ランキング初登場から登場11週で累積再生数1億回を突破。登場10週で累積再生数1億回を突破した「ライラック」に次ぐ自身2番目の速さでの達成となった。また、2025年4月21日付で達成した「ダーリン」の12週を上回り、今年度（※1）配信楽曲最速での累積再生数1億回突破となった。
■Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧（※達成順）
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
21作目：「familie」（2024年12月16日付）2024年8月9日配信開始
22作目：「Dear」（2025年1月13日付）2024年5月20日配信開始
23作目：「ビターバカンス」（2025年3月10日付）2024年11月29日配信開始
24作目：「ダーリン」（2025年4月21日付）2025年1月20日配信開始
25作目：「lovin'」（2025年5月19日付）2019年8月17日配信開始
26作目：「クスシキ」（2025年6月23日付）2025年4月5日配信開始
【※1】今年度は、「2024/12/23付」よりスタート
(2024/12/23付の集計開始日：2024年12月9日以降に配信された作品が対象)
【※2】「累積再生数１億回突破作品数」記録※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE(26作)／2位：YOASOBI (20作)／3位：back number、Official髭男dism（18作）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年6月23日付：集計期間：2025年6月9日〜15日）＞