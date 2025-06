【PS Store:「Summer Game Fest」プロモーション】 6月18日まで開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Storeにてセール「Summer Game Fest」プロモーションを開催している。期間は6月18日まで。

「Summer Game Fest」プロモーションは、ゲームイベント「Summer Game Fest」の開催に合わせたセール。プレイステーション 5およびプレイステーション 4用ソフトなど2,000コンテンツ以上を対象としている。セールでは、RPG「ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~」や「SILENT HILL 2」といった様々な作品が、期間中、特別価格で提供される。なお、タイトルによってセール期間が異なる場合がある。

対象タイトル紹介(一部)

「ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~」

価格:9,680円→7,260円(25%オフ)

「SILENT HILL 2」

価格:8,580円→5,148円(40%オフ)

「BIOHAZARD RE:4 PS4 & PS5」

価格:8,580円→5,148円(40%オフ)

「無双アビス」

価格:2,970円→2,376円(20%オフ)

