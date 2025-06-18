¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ä¥ó¥°¡ÛÁ°ÅÄÆÆºÈ¡õ¹¸·»Äï¤¬Í½ÁªÆÍÇË¡¡½àÍ¥£±£°£Ò¤Ç·ãÆÍ¡ª
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î£ÇIII¡ÖÂè£±£²²ó¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ä¥ó¥°¡×¤Ï£±£·Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à£±£¸Áª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ·»Äï¤Î·»¡¦ÆÆºÈ¡Ê£²£¸¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï£¹°Ì¡¢Äï¡¦Þæ¡Ê£²£µ¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï£´°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¡£ÆÆºÈ¤¬¡ÖÂ¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢Þæ¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£Â¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ü¤Á¤Ü¤Á¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£²¿Í¤È¤â°¤¯¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡½àÍ¥£±£°£Ò¤Ï·»¤¬£³¹æÄú¡¢Äï¤¬£²¹æÄú¤Î·»ÄïÂÐ·è¡£¥ï¥ó¥Ä¡¼·èÃå¤Ç£×Í¥½Ð¤¬ºÇ¹â¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£