Vaundy、2ndアルバムシークレットトラックをサプライズ配信リリース
Vaundyが本日6月18日に「pained」をサプライズ配信リリース。 「pained」は、2023年11月15日にリリースした2ndアルバム『replica』のシークレットトラックとしてCDのみに収録されていた楽曲。新たにジャケットをVaundy本人が描き下ろし、配信リリースされた。 「pained」2025年6月18日（水）配信リリースhttps://lnk.to/Vaundy_pained ＜Vaundy DOME TOUR 2026＞2月7日 （土）福岡県 みずほPayPayドーム福岡2月14日（土）2月15日（日）東京都 東京ドーム3月14日（土）3月15日（日）大阪府 京セラドーム大阪3月28日（土）北海道 大和ハウス プレミストドーム 全公演 開場16:00/開演18:00主催・企画：SDR/Vaundy_ART Work Studio制作：SDR・WONDER LIVE Inc. ツアー特設サイト：https://member.vaundy.jp/feature/dome_tour_2026 ＜Vaundy one man live VAWS Hall tour 2025＞東京都・東京ガーデンシアター2025年7月5日（土） 開場17:00 / 開演18:002025年7月6日（日） 開場15:00 / 開演16:00 京都府・ロームシアター京都 メインホール2025年7月19日（土） 開場17:00 / 開演18:002025年7月20日（日） 開場15:00 / 開演16:00 熊本県・熊本城ホール メインホール2025年8月9日（土） 開場17:00 / 開演18:002025年8月10日（日） 開場15:00 / 開演16:00 福井県・福井フェニックス・プラザ エルピス大ホール2025年8月23日（土） 開場17:00 / 開演18:002025年8月24日（日） 開場15:00 / 開演16:00 広島県・広島・上野学園ホール2025年8月30日（土） 開場17:00 / 開演18:002025年8月31日（日） 開場15:00 / 開演16:00 岩手県・トーサイクラシックホール岩手 大ホール2025年9月6日（土） 開場17:00 / 開演18:002025年9月7日（日） 開場15:00 / […]
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