Vaundyが本日6月18日に「pained」をサプライズ配信リリース。 「pained」は、2023年11月15日にリリースした2ndアルバム『replica』のシークレットトラックとしてCDのみに収録されていた楽曲。新たにジャケットをVaundy本人が描き下ろし、配信リリースされた。 「pained」2025年6月18日(水)配信リリースhttps://lnk.to/Vaundy_pained <Vaundy DOME TOUR 2026>2月7日 (土)福岡県 みずほPayPayドーム福岡2月14日(土)2月15日(日)東京都 東京ドーム3月14日(土)3月15日(日)大阪府 京セラドーム大阪3月28日(土)北海道 大和ハウス プレミストドーム 全公演 開場16:00/開演18:00主催・企画:SDR/Vaundy_ART Work Studio制作:SDR・WONDER LIVE Inc. ツアー特設サイト:https://member.vaundy.jp/feature/dome_tour_2026 <Vaundy one man live VAWS Hall tour 2025>東京都・東京ガーデンシアター2025年7月5日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年7月6日(日) 開場15:00 / 開演16:00 京都府・ロームシアター京都 メインホール2025年7月19日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年7月20日(日) 開場15:00 / 開演16:00 熊本県・熊本城ホール メインホール2025年8月9日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年8月10日(日) 開場15:00 / 開演16:00 福井県・福井フェニックス・プラザ エルピス大ホール2025年8月23日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年8月24日(日) 開場15:00 / 開演16:00 広島県・広島・上野学園ホール2025年8月30日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年8月31日(日) 開場15:00 / 開演16:00 岩手県・トーサイクラシックホール岩手 大ホール2025年9月6日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年9月7日(日) 開場15:00 / […]

