現役大学生のシンガーソングライターtsunaの新曲「さよならハッピーエンド」が配信リリースとなった。本作は、アーティスト活動を再開してから初となるシングルで、tsunaにとって2025年の第一弾作品となる。 tsunaは、パワフルなハイトーンボイスを武器にZ世代を中心とした支持を獲得してきたシンガーソングライターだ。SNSを中心に活動を展開し、TikTokのフォロワー数は現在34万人を超えており、日々注目を集めている状況にある。 活動再開の発表とともに新たなアーティスト写真も公開され、ファンから多くの応援コメントが寄せられるなど、再始動に大きな期待が寄せられていた。 配信シングル「さよならハッピーエンド」は、「このまま進めばきっと幸せになれたかもしれない」という未来に別れを告げ、自らの選んだ道を信じて踏み出していく姿を描いた楽曲だ。儚さと疾走感が同居するバラードに仕上がっており、tsuna自身の心情とも重なるような等身大の応援歌となっている。 tsuna 配信シングル「さよならハッピーエンド」 2025年6月18日(水)配信リリース配信:https://tsuna.lnk.to/SayonaraHappyend ■Official X:https://twitter.com/tsuna_0223/■Official Instagram:https://www.instagram.com/tsuna_0223/■Official YouTube:https://www.youtube.com/@tsuna_0223/■Official TikTok:https://www.tiktok.com/@tsuna_0223

