ONE OR EIGHTが新曲「365」を6月18日(水)に配信リリースし、同曲のミュージックビデオを公開した。 ◆「365」MV 今作は、これまでに数多くの世界的アーティストやヒット曲を生み出してきた実績を持つ、米国の大手レコード会社Atlantic Music Groupとのグローバルメジャー契約を締結を発表後、初のシングルとなる。契約締結の発表後、アメリカ・日本・韓国等、世界各国のメディアにおいて100記事以上が掲載され、SNSでは喜びと祝福の声が多数寄せられた。 本作は、ジャスティン・ビーバーなど世界的アーティストを手がけてきたソングライター・ナスリを迎え、シンプルながらも心に残るビートとメロディ、そして「365」のリフレインが耳に残るエモーショナルなナンバーに仕上がっており、「365」というタイトルには、「365日、どんな瞬間も大切な人のそばにいたい」という願いと、ファンと共に歩んできた日々、そして未来への変わらぬ約束が込められている。 また、MVのテーマは【24時間、1週間、365日、“君”を想い続ける切なくも熱い「追憶」】。映像内では、青春のきらめきを詰め込んだ時間といつまでも胸に残る“あの日”の記憶が交錯する、エモーショナルな世界が描かれている。 監督は、クリエイティブレーベルPERIMETRONを立ち上げ、King Gnu、millennium parade、Mr.Children、GLAYなどのミュージックビデオやアートワーク作品を手がけてきたディレクター・Osrinがつとめている。公開にあたり到着したコメントは以下。 ◆ ◆ ◆ ◾️ONE OR EIGHT REIAコメント今回リリースした「365」は、大切な誰かを思い続ける気持ちをまっすぐ歌ったONE OR EIGHT初のラブソングです。タイトルの「365」にはもうひとつ、大切な意味があります。それは、僕たちの原点とも言える『WARPs DIG』のオーディションが開催されていた期間でもあり、僕たちにとって特別な数字です。この1年、僕達と走り続け、たくさんの景色を一緒に見てきた1DERZのみなさんへ、日々の感謝の気持ちと愛を歌詞にし表現してみました。ずっと応援してくれている1DERZのみなさんにも、新しく僕らのことを知っていただいた1DERZの皆さんにも、ぜひ大切な方と一緒に「365」を聴いてくださると嬉しいです! ◾️MV監督 / OSRIN (PERIMETRON)コメント365のMVを作ってる最中青い毎日にのめり込んでいましたギザギザしてガタガタしていて馬鹿馬鹿しくてキャッキャと笑う圧倒的事実たちお気に入りを切って貼りました終わった時、私は彼らを好きになっていました ◾️ Writer of “365” / Nasri コメントONE OR EIGHTが、私が親友のNoahと一緒に書いた「365」という曲を選んでくれたと知って、とても嬉しかったです。この曲は彼らにぴったりだと思うし、ファンの皆さんにも私たちと同じくらい気に入ってもらえることを願っています。これまで自分のバンド “Magic!” と一緒に日本で何度かライブをしてきましたが、今回、世界で一番好きな場所のひとつで新しい友人たちができました。 ◾️Producer of “365” / Noah コメントMosaicと一緒にこのインストゥルメンタルを作った瞬間から、特別なものになると感じていました。そのビートをNasriに共有したところ、「365」というコンセプトで見事に命を吹き込んでくれました。そこにONE OR EIGHTが加わってくれて - 圧倒的なスタイルと存在感を持つ若いグループが、自分たちならではのエッセンスを加えて、まさに抗いがたい楽曲に仕上げてくれました。心を込めて、世界へ届けます… みなさんにこのバンガーを聴いてもらうのが待ちきれません! ◆ ◆ ◆ ONE OR EIGHTは4月に開催された北米・中南米5都市におけるファンミーティングを皮切りに、今夏7月26日にはタイ、8月24日・26日には日本でのファンミーティングの開催も続々と決定している。 Digital Single「365」 2025年6月18日 配信スタートhttps://oneoreight.lnk.to/365 ライブ情報 <ONE OR […]

