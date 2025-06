深夜枠の新曲「ピエロ」が配信リリースとなった。2025年に入ってから3作目となる新作で、Ami(Vo)の情熱的なボーカルとダンサブルなビートが際立つ1曲だ。 一見ラブソングのようにも聴こえる歌詞だが、SNS上での晒しやコンテンツ消費のサイクルに翻弄される現代社会を内包しているような内容でもあり、消費する側とされる側が共存しながらも分断された空気感を描き出している。そのうえで「変わらないものがただ“存在する”ことこそが最も強く美しい真理である」という希望的なメッセージが込められている作品だ。 リリックビデオは、6月18日20:00にYouTubeにてプレミア公開される。前作に続いて、アートワークはイラストレーター・さやえんどうが担当し、Amiがディレクション・編集・制作を手がけている。色彩やエフェクトに富んだビジュアルと楽曲が呼応する映像作品で、単なるリリックビデオにとどまらない表現力が発揮されている。 深夜枠 配信シングル「ピエロ」 2025年6月18日(水)配信配信: https://shinyawaku.lnk.to/Pierrot対応サービス:Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、iTunes Store、レコチョク、mora 【X】@shinyawaku_am3 https://x.com/shinyawaku_am3【Instagram】@shinyawaku_official https://www.instagram.com/shinyawaku_official【YouTube】@shinyawaku_ https://youtube.com/@shinyawaku_【TikTok】@shinyawaku_official https://www.tiktok.com/@shinyawaku_official

The post 深夜枠、「ピエロ」本日リリース Ami×さやえんどうによるリリックビデオも公開 first appeared on BARKS.