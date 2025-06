こっちのけんと初のCD作品『けっかおーらいEP』リリース！「歌手人生の中でとても記念に残る1枚」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「誰かにとっての『初めて買ったCD』になれたらとても嬉しいです」(こっちのけんと)

こっちのけんとが、初のCD作品となる『けっかおーらいEP』を、6月18日にリリースした。

本作には、アニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のオープニングテーマとして書き下ろされた表題曲「けっかおーらい」をはじめ、 NHK Eテレ『The Wakey Show』のために制作されたエンディングテーマ「それもいいね」のセルフカバー、 YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて披露された「はいよろこんで-From THE FIRST TAKE」など、多彩なバージョンを含む全6曲を収録。

自身初のアニメタイアップとなる「けっかおーらい」を軸に、本人にとっても思い入れの深いナンバーを集めた本作は、近年の活動を象徴する最新曲を詰め込んだ一枚となっている。

リリース情報

2025.06.18 ON SALE

EP『けっかおーらい EP』

『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』番組サイト

https://vigilante-anime.com/

こっちのけんと OFFICIAL X(旧Twitter)

https://twitter.com/suppokopeppoko

こっちのけんと OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC1laSZHo_6VBXU9FmfGNwFA