ÅìËÌ¿·´´Àþ 5»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê±¿Å¾Ää»ß¡¡Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²óÁ÷Îó¼Ö¤Ï¡Ö»î±¿Å¾Ãæ¡× ¸á¸å5»þ¤ËÁ´Àþ¤ÇºÆ³«¡¡JRÅìÆüËÜ
ÅìËÌ¿·´´Àþ¤¬5»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢±¿Å¾Ää»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¡£Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Îó¼Ö¤Ï»î±¿Å¾¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þÈ¾Á°¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î²óÁ÷Îó¼Ö¤¬Áö¹ÔÃæ¤Ë²ÃÂ®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î±§ÅÔµÜ±Ø¤ÈÆá¿Ü±ö¸¶±Ø¤È¤Î´Ö¤Ç°ì»þÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²óÁ÷Îó¼Ö¤Ï¡¢Å´Æ»¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¼ÖÎ¾¤¬°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÁö¹Ô¤·¤ÆÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ö»î±¿Å¾¡×¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ï¸á¸å5»þ¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½5Ëü4700¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£