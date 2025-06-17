

ZARD“What a beautiful memory 〜forever moment〜”

ZARDが17日、2026年2月に35周年記念ライブ『ZARD“What a beautiful memory 〜forever moment〜”』を開催することを発表した。

ZARDは6月5日よりBillboard Liveの大阪、横浜、東京で初の有観客アコースティックライブ全12公演を行い、各公演で坂井泉水の美しい歌声と珠玉の演奏による感動のステージを届けた。その最終公演となった17日のBillboard Live TOKYOで、ライブ終了後のステージ上のスクリーンに“ZARD 35周年記念ライブ開催決定！”の文字が映し出されると、観客からは大きな拍手が上がり、5年ぶりのホールライブ開催への大きな期待と喜びが感じられた。

35周年記念ライブZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”は、ZARDのボーカル坂井泉水の誕生日である2026年2月6日に大阪のフェスティバルホール、ZARDデビュー35周年当日の2026年2月10日に東京国際フォーラムで開催となる。

両会場とも、ZARD初にして唯一の全国ツアー“What a beautiful moment Tour”で坂井泉水が訪れた場所。そんな思い出深い場所で、ZARD・永遠のスタンダードナンバーを堪能出来る。アコースティックライブとはまた違う、坂井泉水の歌声と映像、フルバンドによる生演奏がシンクロする奇跡のホールライブ。

ライブ情報

ZARD 35周年記念ライブZARD“What a beautiful memory 〜forever moment〜”SCHEDULE＜大阪会場＞

2026年2月6日(金) フェスティバルホール＜東京会場＞

2026年2月10日(火) 東京 東京国際フォーラム ホールA