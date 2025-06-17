¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ê¤É¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â 12¿Í»àË´¡¡¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÇúÃÆ¤¬»È¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥É¥í¡¼¥ó¡£Ä¾·â¤·¡¢ÇúÈ¯¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¤¥¨¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤¬¥¡¼¥¦¤Ç¤Î¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï16ÆüÌë¤«¤é17ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥í¡¼¥ó440µ¡¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É32È¯¤ò»È¤¤¡¢¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÉ¸Åª¤Ï¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ç¡¢¥¡¼¥¦¤Î¥¯¥ê¥Á¥³»ÔÄ¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»à¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï62ºÐ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃËÀ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥Á¥³»ÔÄ¹¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Ä¾·â¤·¤¿·úÊª¤«¤é²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎµåÂÎ¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸ø³«¡£¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÇúÃÆ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò»¦¤¹¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¯¥ê¥á¥ó¥³ÆâÁê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆîÉô¥ª¥Ç¡¼¥µ¤Ë¤â¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ç¡¢ÃæÉô¤äËÌÉô¤Ë¤â¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¡¼¥¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¹¶·â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÀïÁè¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤ÎÂç¹ñ¤¬¤³¤ì¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢G7¥µ¥ß¥Ã¥È¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£