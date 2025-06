Snow Man向井康二主演！ドラマ『Dating Game』予告編＆主題歌解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■キャスト4人の胸キュン新ビジュアルも公開!

Snow Manの向井康二とタイの実力派俳優のマーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務め、全編タイで撮影された新感覚の異文化ラブストーリードラマ『Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~』の予告編と主題歌が解禁となった。

ドラマ本編を惜しげもなく使用した予告編では、物語に登場するキャストが演じる役柄の紹介に加え、マーチ演じるヒルと向井演じるジュンジ、フルーク=ナタット・シリポントーン演じるパットとユド=タンタット・ターリンピロム演じるベイたちが、協力したり、ぶつかったり、葛藤しながら絆を深めていくさまが描かれつつ、ところどころに胸キュンシーンがこれでもかと散りばめられている。

主題歌は、タイで人気の3人組バンド・POLYCATが歌う「Like This, Like That」に決定。6月17日のタイでの記者会見中に発表された、恋焦がれる気持ちをポップでキャッチなメロディに乗せて聴かせるこの主題歌は、6月18日よりApple Music、Spotify、YouTube Musicなど各種音楽配信サービスにてフル配信スタートとなる。

また、7月14日23時30分より、Leminoにて『Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~』のディレクターズカット版が日本独占配信されることが決定。タイ放送直後、未放送シーンを含むディレクターズカット版が独占配信となり、第1話は無料配信で、第2話以降はLeminoプレミアム会員が視聴できる。

さらに、マーチ&向井、ユド&フルークの胸キュン新ビジュアルも解禁。マーチと向井のビジュアルは、舞台となるPRISMSTAR社のジュンジの仕事場・社長室で撮影され、ゲーム会社っぽくキャラクターの写真がデスク上に広がっているなかで、マーチが指で向井のほっぺをちょんと押している姿が確認できる、キュートでほっこりするビジュアルとなった。

ユド&フルークのビジュアルは、フルーク演じるパットのレストラン内で撮影され、オーナーシェフのパットに寄り添うユド演じるベイの微笑ましいビジュアルに。4人がどのように関係していくのかは、ぜひドラマを観てチェックしよう。

番組情報

『Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~』

07/14(月)21:30~(※タイ時間)Workpoint TVにて放送スタート

07/14(月)23:30~ Leminoにてディレクターズカット版を日本独占配信

※第1話無料配信

※最終話配信後、タイ放送版を期間限定で無料配信予定

出演:マーチ=チュターウット 向井康二(Snow Man)

フルーク=ナタット ユド=タンタット

フォンド=ナッティチャー ビクター=チャッチャウィット ポッピー=ラチャポン NICE CNX オカタ=スピチャヤ

監督:コビ=チャクリー・ルジウィパット

脚本:マヤ=ピアンパイトゥーン・サトラワハ タンビーア=プルッチ・ニアムスリー ショー=クリサナ・ジットナオワラット キン=パパダー・ノッポン コビ=チャクリー・ルジウィパット フューズ=ウォンサコン・ジャイフアブ & All-Write Team

(C)datinggame2025

リリース情報

2025.06.18 ON SALE

POLYCAT

DIGITAL SINGLE「Like This, Like That」

番組サイト

https://datinggame.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/