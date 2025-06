9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めるボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』の日本配信が決定した。動画配信サービス・Leminoで、タイでの放送と同時間帯の7月14日午後11時30分より配信がスタートとなる。今作では向井は全編タイ語での演技に挑み、脚本は、胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・Maya、All-Write Teamらとのコラボレーションにより、より魅力的な物語がつむがれる。

かつていじめられっ子だったオタク気質のヒル(マーチ=チュターウット・パッタラガムポン)は、「Yuka! Love Me Please」という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。ヒルは「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に念願かなって就職を果たし、そこで日本からきた完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジ(向井)と出会うことになる。就職したのもつかの間、会社がゲームのサービスを終了することを発表し、落胆するヒル。心を痛めながらも前に進もうとする彼の情熱を見て、ジュンジがヒルにある提案をもちかけてきた。ヒルはジュンジの提案したミッションをクリアできるのか…。さらにマーチ&向井とともに、ジュンジの友人で有名店のオーナーシェフ・パットを演じるFluke=Natouch Siripongthon(フルーク=ナタット・シリポントーン)。ヒルの同僚でイケメン&プレイボーイなゲームプログラマーを演じるJudo=Tantachj Tharinpirom(ユド=タンタット・ターリンピロム)、2組みの胸キュン新ビジュアルが解禁。マーチと向井のビジュアルは、舞台となるPRISMSTAR社のジュンジの仕事場・社長室で撮影され、ゲーム会社っぽくキャラクターの写真がデスク上に広がっている中で、マーチが指で向井の頬をちょんと押している姿を捉えたキュートでほっこりするビジュアルに。そしてユド&フルークのビジュアルは、フルーク演じるパットのレストラン内で撮影され、オーナーシェフのパットに寄り添うユド演じるベイのほほ笑ましいビジュアルが完成。4人がどのように関係していくのか期待が高まる仕上がりとなっている。新ビジュアルと併せてドラマ本編を惜しげもなく使用した初解禁の映像満載の予告編も公開。物語に登場するキャストが演じる役柄の紹介に加え、マーチ演じるヒルと向井演じるジュンジ、フルーク演じるパットとユド演じるベイたちが、協力したり、ぶつかったり、葛藤しながら絆を深めていく様が描かれつつ、所どころに胸キュンシーンがこれでもかとちりばめられている。また今作の主題歌はタイで多くの人気を得ている3人組バンドPOLYCATが歌う「Like This, Like That」に決定。17日のタイでの記者会見中に発表された、恋焦がれる気持ちをポップでキャッチなメロディーに乗せてこの主題歌は、17日の深夜2時にApple Music、Spotify、YouTube Musicなど各種音楽配信サービスにてフル楽曲が配信開始される。