3È¯²÷¾¡¤â¡Ä¿·¾±´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡¡¥É¥é5¿·¿Í¤Ë¡Ö·è¤á¤Ê¤¤¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤ì¤Ê¤¤¡×
9²ó1»à°ìÎÝ¤«¤é»³åÑ¤Ï¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤ÇÅê¥´¥íÊ»»¦ÂÇ
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à 4¡¼1 µð¿Í¡Ê17Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï17Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÀï¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â¤ò12¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÃ£¤¬7²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¡¢ÂÇÀþ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·ÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡È¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿»î¹ç¸å¡¢»Ø´ø´±¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡Ö9²ó¤Î¤¢¤Î¥Ð¥ó¥È¡£¤ä¤Ï¤ê¤Í¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ìÌÌ¤È¤Ï4-1¤Î9²ó¡¢1»à¤«¤éÉú¸«¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢»³åÑ¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£·ø¼Â¤ÊÍ··â¼éÈ÷¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¿·¿Í¤À¤¬¡¢¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡¢·ë¶É¤ÏÅê¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2²ó¤Ë4ÆÀÅÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¥¼¥í¹Ô¿Ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¼ºÇÔ¤¬Â³¤¯¤È¤Þ¤¿¾Ç¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¤È¤«¹©É×¤·¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤Ã¤Á¤À¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÂÇ¤¿¤»¤Æ¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ù¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤éÂåÂÇ¥Ð¥ó¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë