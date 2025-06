福岡で開催される「ハローキティ展」は50年の“かわいい”が詰まった展示にきゅん！新作グッズも仲間入り

デビューから半世紀を迎えた“ ハローキティ ”の展覧会「Hello Kitty 展-わたしが変わるとキティも変わる-」が、福岡市美術館にて6月23日(月)スタート。キティちゃんの魅力が詰まった展示や、オリジナルグッズがお目見えしますよ。50周年を迎える大人気キャラ“ハローキティ”“ハローキティ”はデビューから半世紀を迎え、日本はもちろん世界中から愛される大人気キャラクター。福岡市美術館で開催される「Hello Kitty 展-わたしが変わるとキティも変わる-」は“キティとわたし”の50年をテーマに、ハローキティだけがもつユニークさを紐解く新しい展覧会なのだといいます。

ハローキティの展示史上最大量のグッズをはじめ、アーティストとのコラボ作品、オリジナル映像コンテンツなど、さまざまなコーナーが楽しめますよ。キティちゃんの魅力が詰まった展示が盛りだくさん会場には過去に販売されたグッズが勢ぞろい。あなたの思い出のグッズが見つかるかも?コラボの歴史を辿るコーナーには、ご当地キティシリーズ、初期のキャラクターコラボアイテムなど貴重なグッズがお目見えです。“わたしとキティ”をテーマに制作された、アーティストによるイラストレーション展示もお見逃しなく。その他、キュートなフォトスポットや、ハローキティの変化を展示したフォトジェニックなブース、映像ディレクター・牧野惇さんによる展覧会オリジナル映像作品も楽しめますよ。※画像は東京展です。福岡展では内容が変更される場合があります。福岡展から販売される新グッズをチェックさらに福岡展には、キティの新グッズも仲間入りします。「インテリアミラー」(税込2200円)「ダイカットケース」(税込1100円)福岡会場先行カラー「カラビナミニポーチ」(税込1980円)「クリアダブルファスナーポーチ」(税込1980円)数量限定「サイズアップボストンバック」(税込6930円)福岡会場先行カラー「サガラポーチ」(税込2200円)「トラベルポーチセット」(税込5500円)「フリルトートバック」(税込5940円)他にも、展覧会オリジナルのかわいいグッズが多数お目見えするそうなので、気になる人は足を運んでみてはいかがでしょう。※画像と実際の商品の色や形が異なる場合があります。※商品のラインナップや価格などが変更される場合があります。※混雑状況によりグッズ売場滞在時間が制限される場合や、アイテムによって個数制限される場合があります。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP660005■「Hello Kitty 展 -わたしが変わるとキティも変わる-」開催概要場所:福岡市中央区大濠公園1-6 福岡市美術館 2階 特別展示室期間:6月24日(火)〜8月31日(日)時間:9:30〜17:30(入館は閉館30分前まで)※7〜8月の金曜、土曜は20:00閉館休館日:月曜 ※祝日は開館、翌火曜が休館※チケットの料金、販売場所などの詳細は福岡展公式サイトをご確認ください。福岡展公式サイトhttps://www.fbs.co.jp/test-hellokittyexhibition/参照元:株式会社西日本新聞社 プレスリリース