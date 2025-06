a flood of circleの渡邊一丘が自身の誕生日9月7日に主催イベント<The 97 Club>を東京・下北沢Daisy Barで開催する。同イベントのゲストが発表となった。 発表されたのは、AFOC初代サポートギタリストでもある奥村大(wash?)と、AFOC愛を公言している仲川慎之介(時速36km)だ。当日は、渡邊、奥村、仲川の3人によるバンド編成で届けられるとのこと。チケットのオフィシャルHP先行は6月29日(日)23:59まで。 ■イベント<The 97 Club>2025年9月7日(日) 東京・下北沢Daisy Baropen16:00 / start16:30出演:渡邊一丘(a flood of circle)、奥村大(wash?)、仲川慎之介(時速36km)※佐々木亮介の出演はございません▼チケット前売り:\3,900【オフィシャルHP先行】受付期間:〜6/29(日)23:59https://w.pia.jp/s/wi97club25off/ 関連リンク◆a flood of circle オフィシャルサイト◆<Tour WILD BUNNY BLUES>特設ページ

