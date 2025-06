近代映画社発行のアイドル雑誌「BIG ONE GIRLS」は17日、現在発売中の「6月号/夏号」ともって休刊すると発表した。若年層の購読離れやネットメディアの台頭により、昨今は人気雑誌の休刊が相次いでいる。

「BIG ONE GIRLS」は公式SNSを通じ「いつもBIG ONE GIRLSをご愛読いただき、誠にありがとうございます。BIG ONE GIRLSは、現在発売中の「6月号/夏号」をもって、休刊することとなりました」と報告。続けて「2010年の創刊から今日までの約15年、インタビュー&ビジュアル・マガジンとして、数多くのガールズ・アーティストをお届けしてまいりました。ご愛読をいただきました読者の皆様、そしてご出演いただきましたタレントの皆様、ご協力をいただいた関係者の皆様に、厚く御礼申し上げます」と感謝をつづった。

5月20日には「POTATO(ポテト)」が7月22日発売の9月号をもって休刊すると、発行元のワン・パブリッシングが発表した。1984年に創刊され、旧ジャニーズ事務所のアイドルのインタビュー記事やグラビア写真などを掲載してきた。今年3月からは月刊から奇数月22日発売の隔月刊行に変更していた。

アイドル雑誌では「ポポロ」が昨年7月に休刊。「WiNK UP」も5月発売号で休刊を発表している。