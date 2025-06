スポーツアパレルのオークリーが、公式YouTubeチャンネルで、Metaとコラボした意味深動画を公開しました。これ、噂されるスマートグラスの発表が近いということですね?

6月20日発表

公開された動画は、サイケデリックなオークリーとMetaのロゴ映像。それだけです。しかし、動画が公開されたYouTubeページの動画詳細欄には「6月20日に次の進化が訪れる(The next evolution is coming on June 20)」と書かれており、何かしらの発表があるのは確実。

何かしらの発表…、スマートグラスですよね?

Ray-Banとのコラボスマートグラスに大きな手応えを感じているMeta。今年初めから、次はオークリーとタッグを組んだスマートグラスを出すと噂されています。Ray-Banがファッション要素が強いアイウェアメーカーな一方、オークリーはスポーツに強いアパレルです。アスリート向けのスノーゴーグルやサングラスは、スマートグラスの機能と相性も良さそう。サイクリスト向けアイテムになるという説もあります。

Ray-Bayコラボと同様でカメラの搭載はほぼ確実。一方で、いよいよディスプレイを搭載するという期待もあり、例えばサイクリスト向けなら速度、進行方向、風向きなどが表示される仕様も考えられます。

