¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢JO1¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥À¥ó¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂ©¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ówww¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤µ¤ó¤Ï6·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£JO1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡õÀîÀ¾Âó¼Â¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¾Ð¾Ð¾ÐºÇ¹â¾Ð¡×¡Ö¤æ¤ê¤¿¤¯Âç¹¥¤Äê´üÅª¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¡Ö¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÈJO1¤Î¤«¤é¤ßÂç¹¥¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂ©¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ówww¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤ÎÃÏÌ£¤Ë¤ª¤â¤í¤¤¡×¤È¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡õÀîÀ¾Âó¼Â¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è
¡ÖÃÏÌ£¤Ë¤ª¤â¤í¤¤¡×¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖJO1 @official_jo1¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤¬Àè¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ØJO1¤ÎÀîÀ¾Âó¼Â¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¨¶½¤È»×¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï³Ú¤·¤²¤ÊÀ¼¤â¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÖ¤¹¤®¤ëwww¡×5·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥ó¥¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖTIRTIR Flagship Store¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤°áÁõ¤ÇDJ¥Ö¡¼¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢DJ¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÖ¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÄ«¤«¤é¸µµ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)