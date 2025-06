EPISODEの1stフルアルバム『11 Episodes』が、6月18日(水)にリリースされる。結成10周年を迎える節目のタイミングでの初フル作品だ。 2015年に結成されたEPISODEは、井上(Vo, G)、影山(Dr)、三好(Machines)からなるスリーピースバンドで、インディーロックを軸にしながら、ジャンルの垣根を越えて展開される“キメラサウンド”で注目を集めてきた。 『11 Episodes』は、エンジニアに深見北斗(paranoid void、空きっ腹に酒、CARDなど)を迎えたアルバムで、プリンスを彷彿とさせるような1980年代ポップや、1990年代オルタナティブ、WarpやBrainfeederを象徴するビートミュージックの要素を内包しつつ、現代的なインディーサウンドへと昇華させた全11曲が収録されている。EPISODEの10年の軌跡と進化を刻み込んだ渾身の1枚だ。 「熱と締切と好奇心に追い立てられるまま作ったこの結成10年目のファーストアルバムは自分たちでも上手く説明できない、間違いなく現時点での最高傑作になりました。世界中探してもあまり無い作品だと思います、とにかく一度聴いてみてください!!!」──井上(Vo, G リードトラック「In The Box」では、ヒップホップ由来のビートとメロウな質感が溶け合い、関係性のすれ違いの中でかつての幸せを“箱”に閉じ込めたいという切実な感情が静かに描かれている。 アルバムリリース記念ツアー<11 Episodes TOUR - EPISODE 1st Album “11 Episodes” Release Party ->も7月12日より東京・渋谷を皮切りにスタートとなる。 EPISODE『11 Episodes』 2025年6月18日リリース1.We Don’t Care2.Purple Fever3.Drippy4.Jazz5.Old Dolls6.Balance & Space7.In The Box8.Extra9.Your Lightning10.Winner11.Sidra配信 https://friendship.lnk.to/11Episodes_Episode <11 Episodes』 TOUR - EPISODE 1st Album 11 Episodes” Release Party -> 2025年7月12日(土) 東京・Shibuya HOMEOPEN 17:30 / START 18:00出演:EPISODE […]

