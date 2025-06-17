¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¡ØÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡Ù°ÊÍè¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤È¤Î¶¦±é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø²Æ¤Îº½¤Î¾å¡Ù¡Ê7·î4Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¾Ð´é¤Ç¤ª¤Æ¤Õ¤ê¡ª¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡õ¾¾¤¿¤«»Ò¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬Àª¤¾¤í¤¤
¡¡ÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ µº¶Ê¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¾Þ¼õ¾Þ¤Î¾¾ÅÄÀµÎ´¤Ë¤è¤ëµº¶Ê¤ò¡¢±é½Ð²È¡¦¶ÌÅÄ¿¿Ìé¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ç±Ç²è²½¡£±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤²Æ¤ÎÄ¹ºê¤¬ÉñÂæ¤Ë¡¢Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿ÁÓ¼º´¶¤«¤é¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ºÊ¤Ë¸«¸Â¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤È¡¢Ëå¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿17ºÐ¤ÎÌÅ¤È¤ÎÆÍÁ³¤Î¶¦Æ±À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£°¦¤ò¼º¤Ã¤¿ÃË¡¢°¦¤ò¸«¸Â¤Ã¤¿½÷¡¢°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾¯½÷¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄË¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Æ¤Îº½¤Î¤è¤¦¤Ë´¥¤ÀÚ¤Ã¤¿¿´¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê´õË¾¤Î²ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦¾®±º¼£¤ò±é¤¸¡¢¼£¤ÎºÊ¡¦¾®±º·Ã»Ò¤ò¾¾¤¬Ì³¤á¤ë¡£¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±é¤Î¡ÖÀâÆÀºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¿°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡Ù°ÊÍè¤Î¥ª¥À¥®¥ê¤È¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¾¾¤Ï¡Ö¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¡£¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¡¢¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¤½¤Î¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ÂæËÜ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼æ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¹â¡Ë¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¸÷ÀÐ¸¦¡¢¶ÌÅÄ¿¿Ìé´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¾Ð´é¤Ç¤ª¤Æ¤Õ¤ê¡ª¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡õ¾¾¤¿¤«»Ò¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬Àª¤¾¤í¤¤
¡¡ÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ µº¶Ê¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¾Þ¼õ¾Þ¤Î¾¾ÅÄÀµÎ´¤Ë¤è¤ëµº¶Ê¤ò¡¢±é½Ð²È¡¦¶ÌÅÄ¿¿Ìé¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ç±Ç²è²½¡£±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤²Æ¤ÎÄ¹ºê¤¬ÉñÂæ¤Ë¡¢Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿ÁÓ¼º´¶¤«¤é¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ºÊ¤Ë¸«¸Â¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤È¡¢Ëå¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿17ºÐ¤ÎÌÅ¤È¤ÎÆÍÁ³¤Î¶¦Æ±À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£°¦¤ò¼º¤Ã¤¿ÃË¡¢°¦¤ò¸«¸Â¤Ã¤¿½÷¡¢°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾¯½÷¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄË¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Æ¤Îº½¤Î¤è¤¦¤Ë´¥¤ÀÚ¤Ã¤¿¿´¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê´õË¾¤Î²ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡ØÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡Ù°ÊÍè¤Î¥ª¥À¥®¥ê¤È¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¾¾¤Ï¡Ö¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¡£¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¡¢¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¤½¤Î¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ÂæËÜ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼æ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¹â¡Ë¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¸÷ÀÐ¸¦¡¢¶ÌÅÄ¿¿Ìé´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£