Ì¼¤è¤ê¼ã¤¤£²£´ºÐ²¼ÃËÀ¤ÈºÆº§¤ÎÈþËâ½÷²Î¼ê¡Ö¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¡×¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î£²£°ºÐ¤ÇÌ¼½Ð»º¡ÖÆ¯¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó£Ó£Ð¡×¤¬£±£·Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê£¶£´¡Ë¤òÂçÆÃ½¸¡£Ì©Ãå±ÇÁü¤Î¤Û¤«¡¢£²£°ºÐ¤ÇÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ÝÎò£³£¸Ç¯¤ÎÆ£¡£¡Ö£²£°ºÐ¤Ç»Ò¶¡»º¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÍØ³Ø±¡¡Ê²ÎÍØ¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë¤Î»öÌ³°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×»þ¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤Ç½Ð±é¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ºî¶Ê²È¡¦ÃöËó¸ø¾Ï¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆ¯¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£²£²Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿´ÔÎñµÇ°¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥è¥¬¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤¢¤²¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÎÁÍý¤¬¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¡×¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼«Âð¤Ë¤ÏÆù¡¢µûÀìÍÑ¤Ê¤ÉÎäÅà¸Ë£³Âæ¡¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë£³Âæ¤òÈ÷¤¨¤ëÎÁÍý¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£±£·Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¡¢£²£´ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¸òºÝ¿ô¥«·î¤ÇºÆº§¡£Ì¼¤è¤ê¼ã¤¤¤ªÁê¼ê¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ£¤Ï¡ÖÈà¡¢¤¹¤´¤¯¤Þ¤¸¤á¤ÊÊý¤Ç¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤È·ëº§¤·¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë´«¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¡Ê¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ç£²£°ºÐ¤À¤Ã¤¿£±£¹£¸£±Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢£±Ç¯¸å¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï£°£·Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÆ£¤Î½éÂ¹¤È¤Ê¤ë½÷»ù¡Ê£±£·¡Ë¤ò½Ð»º¡£Â¹Ì¼¤È¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£