ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は、このほど毎年恒例のチャリティ・ディナー・ショー『Universal Wonder Night(ユニバーサル・ワンダー・ナイト)』を実施した。2008年にスタートした同イベントは、今年で17回目。USJと協賛各社が拠出した寄付金が、地域の子どもたちへの支援活動に充てられる。今年は、36社から賛同を得て、USJのマッチングギフトとあわせてチャリティ資金1800万円を創成。大阪府育英会USJ奨学金の原資となるほか、市内の福祉施設へはパークの仲間たちがデザインに施された福祉車両1台として寄贈される。

駆けつけた吉村洋文・大阪府知事は「きょうは皆さまに御礼をお伝えしにまいりました。お越しになられているたくさんの協賛企業さまから多額の寄付をいただき、2009年からこれまで合計180名の高校生が大学に進学することができました。この奨学金を活用させていただいて、自分の夢をかなえた若者がたくさんいます。ここにいる皆さまのおかげです。本当にありがとうございました」とあいさつ。6月に就任した合同会社ユー・エス・ジェイ社の村山卓新社長は「子どもたちが、自分たちの無限の可能性を信じ、個性や才能を発揮し未来への一歩を踏み出せる機会になればうれしく思います。パークのビジネスのみならず地域社会、ひいては日本の元気を作っていけるような企業になるために、引き続き社会貢献活動を続けていきます」と宣言した。また、「ピーナッツ」生誕75周年を記念し、「Universal Wonder Night with PEANUTS」として初のコラボレーションが実現。グリーティングやオープニング・ショーなどの各プログラムへの登場はもちろん、「ピーナッツ」の仲間たちをイメージしたこの日だけのディナーコースが特別提供。おいしいのはもちろん、見た目もかわいらしく精巧にデザインされ、イベントは大いに盛り上がった。(C)2025 Peanuts Worldwide LLCTM & (C)2025 Universal Studios. All rights reserved.