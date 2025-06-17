【グラビア】「週刊SPA! 創刊37周年記念特大号」表紙は田中美久さん！特製フォトブックも付属
【週刊SPA! 創刊37周年記念特大号】 6月17日 発売 価格：660円
(C) FUSOSHA All Rights Reserved.
【拡大画像へ】
扶桑社は「週刊SPA! 創刊37周年記念特大号」を6月17日に発売した。価格は660円。
表紙は「令和のグラビアクイーン」こと田中美久さんが飾るほか、彼女のグラビアページのみを収録した「37周年特製フォトブック」が付属する。また、アザーカットを収録したデジタル写真集「時をかける美女」が同日6月17日に発売される。
そのほか、高崎かなみさん、熊田曜子さん、神山みれいさんのグラビアも掲載される。【田中美久さん】
特製フォトブック
写真集「時をかける美女」【高崎かなみさん】 【熊田曜子さん】 【神山みれいさん】
(C) FUSOSHA All Rights Reserved.
撮影：曽根将樹 ヘアメイク：夢月 スタイリング：福田春美
撮影：東京祐 ヘアメイク：花房みなみ スタイリング：毛塚由恵
撮影：門嶋淳矢 ヘアメイク：カヤハラリサ スタイリング：富田育子
撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：mahiro スタイリング：工藤沙恵（ミタケイショウ）