¥³¥á¤Î¡Öºî¶·»Ø¿ô¡×¸øÉ½ÇÑ»ß¤Ø¡¡¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ö¼ÂÂÖ¤È¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¥³¥áºî¤ê¤Î¸½¾ì¤Ï ¡Ô¿·³ã¡Õ
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡Ö¼ÂÂÖ¤È¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¡Ö¥³¥á¤Î½ÐÍè¡×¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¡Öºî¶·»Ø¿ô¡×¤ÎÇÑ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼ý³ÏÎÌ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤Î¥Çー¥¿¤Ê¤É¿·µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤äÀ¸»º¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥áºî¤ê¤Î¸½¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¿¢¤¨¤¬½ª¤ï¤êÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿·³ã»Ô¹¾Æî¶è¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¢¸×ß·±É»°¤µ¤ó¡£
¡Ö5·î¤Î7Æü¡¢8Æüº¢¤Ë¿¢¤¨¤¿¡£·ë¹½¡¢½çÄ´¤«¤Ê¡×
½©¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¥á¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ä
¤½¤Î¡Ö¥³¥á¤Î½ÐÍè¡×¤ò¤á¤°¤ë»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï16Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ó
¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÇÀ¿å¾Ê¤È¤·¤ÆËèÇ¯¤Î¥³¥á¤Î½ÐÍè¡¦ÉÔ½ÐÍè¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÌó70Ç¯Á°¤«¤éËèÇ¯½©¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¥³¥á¤Îºî¶·»Ø¿ô¤Î¸øÉ½¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥á¤Îºî¶·»Ø¿ô¤Ï²áµî30Ç¯¤Î¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¡Ö¥³¥á¤Î½ÐÍè¡×¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ÏËèÇ¯¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇÑ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç²áµî¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬¼ÂÂÖ¤È¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Á´ÂÎ¤Î¼ý³ÏÎÌ¤È¸í¤Ã¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥³¥áÇÀ²È¡¡¸×ß·±É»°¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌäÂê¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ÞËÜÅö¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¥³¥á¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥³¥á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¤¤Î¤«ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ëºî¶·»Ø¿ô¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤ä¤á¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢Àµ³Î¤ÊÀ¸»ºÎÌ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¼ý³ÏÎÌÄ´ºº¤Î²þÁ±¤â¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ó
¡Ö¼ý³ÏÎÌÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤¤ÌÜ¡×¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤³¤ì¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÇÀ¿å¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¤Õ¤ë¤¤ÌÜ¤Ï1.7¥ß¥ê¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸»º¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤1.8¥ß¥ê～1.9¥ß¥ê¤ËÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ÇÀ¿å¾Ê¤Î¼ý³ÏÎÌÄ´ºº¤Ç¤Ï´¢¤ê¼è¤Ã¤¿°ð¤Î¸¼ÊÆ¤ò¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤¤¤Ë»Ä¤ë¸¼ÊÆ¤Î½Å¤µ¤«¤é10¥¢ー¥ëÅö¤¿¤ê¤Î¼ýÎÌ¤ò·èÄê¤·Á´ÂÎ¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ò¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý³ÏÎÌÄ´ºº¤Ç¤ÏÇÀ²È¤¬½Ð²Ù¤Ë»È¤¦¤Õ¤ë¤¤¤è¤ê¾®¤µ¤¤ÌÜ¤Î¤Õ¤ë¤¤¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ý³ÏÎÌ¤è¤êÂ¿¤¯¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ÏÇÀ²È¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¼ÂºÝ¤Î¥Çー¥¿¤ò½Å»ë¤·¤Æµ¤¾Ý¤ä¿Í¹©±ÒÀ±¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸×ß·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÇÄ°®¤ÏÍÆ°×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥³¥áÇÀ²È¡¡¸×ß·±É»°¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¡ÊÇÀ²È¡Ë¤Ï¤ß¤ó¤ÊÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂç»êµÞ¡¢½¸·×¤·¤Æ½Ð¤»¤ÐËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î¹ñÆâ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¤¢¤ë¤«ÇÄ°®¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
Ìó70Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¥³¥á¤ÎÅý·×¡£¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤òµ¡¤ËÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£