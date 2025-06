正解は「非常に幸せな」でした!

「on cloud nine」は、「非常に幸せな」という意味のある言葉です。

ハッピーな気持ちを表現するときに使われますよ。

「She was on cloud nine after getting the news.」

(その知らせを聞いて彼女は非常に幸せでした。)