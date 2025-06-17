ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国、有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度緊急脱出飛行試験に成功 中国、有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度緊急脱出飛行試験に成功 中国、有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度緊急脱出飛行試験に成功 2025年6月17日 19時38分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １７日、酒泉衛星発射センターで行われた次世代有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度緊急脱出飛行試験。（酒泉＝新華社配信／王衡） 【新華社酒泉6月17日】中国は17日、酒泉衛星発射センターで次世代有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度緊急脱出飛行試験に成功し、有人月面探査プロジェクトの研究において重要な進展を実現した。１７日、酒泉衛星発射センターで行われた次世代有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度緊急脱出飛行試験。（酒泉＝新華社配信／王衡）１７日、酒泉衛星発射センターで行われた次世代有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度緊急脱出飛行試験。（酒泉＝新華社配信／王衡）１７日、酒泉衛星発射センターで行われた次世代有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度緊急脱出飛行試験。（酒泉＝新華社配信／王衡）１７日、酒泉衛星発射センターで行われた次世代有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度緊急脱出飛行試験。（酒泉＝新華社配信／王衡）１７日、酒泉衛星発射センターで行われた次世代有人宇宙船「夢舟」のゼロ高度緊急脱出飛行試験。（酒泉＝新華社配信／王衡） リンクをコピーする みんなの感想は？