女子日本代表のVNL第2週登録メンバーが決定！ 1週目からリベロを一新
日本バレーボール協会は17日、ネーションズリーグ2025（VNL）の予選ラウンド第2週、香港ラウンドに出場する女子日本代表のメンバーを発表した。
予選第1週カナダラウンドでは4戦全勝と勢いに乗る日本。2週目は1週目からリベロを一新し、福留慧美、西崎愛菜、川畑遥奈の3名が登録された。また、アウトサイドヒッターの北窓絢音とセッターの塩出仁美が新たに登録され、1週目からは野中瑠衣、松井珠己、岩澤実育、小島満菜美、西村弥菜美が登録メンバーから外れた。
香港ラウンドで日本は、タイ代表、イタリア代表、中国代表、チェコ代表と対戦する。
▼女子日本代表 VNL2025予選第2週 女子日本代表登録メンバー16名（カッコ内は所属チーム）
・アウトサイドヒッター
石川真佑（ノヴァーラ）
和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）
佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）
深澤めぐみ（SAGA久光スプリングス）
北窓絢音（SAGA久光スプリングス）※リザーブメンバー
秋本美空（ヴィクトリーナ姫路）
・セッター
関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ）
塩出仁美（大阪マーヴェラス）
中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）
・ミドルブロッカー
荒木彩花（SAGA久光スプリングス）
島村春世（日本バレーボール協会）
山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）
宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）
・リベロ
福留慧美（ミラノ）
川畑遥奈（デンソーエアリービーズ）※リザーブメンバー
西崎愛菜（大阪マーヴェラス）