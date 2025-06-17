¤Ï¤ë¤Ê°¦¤¬57ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤È¼éÈ÷°ÌÃÖÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÂçÇú¾Ð¤·¤¿¥ï¥±
¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤ë¤Ê°¦¤¬17Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£ÁðÌîµå¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖTHEÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡×¡Ê02Ç¯9·î½ªÎ»¡Ë¤ÇÃæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡Ö¼Â¤ÏËÜÌ¾¡¢ÂçÀ¾¸¼¨¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæ»³¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢°Ê¸å¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÃæ»³¤ÎÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½¨¤µ¤ó¤ÏÌîµå¥Á¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ëÁ°¤Ç¤¹¤è¡£ÇØÃæ¤Ë¡ØKENJI¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø1¡¿2¡Ù¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÆüÍËÆü¡¢¤½¤ìÃå¤Æ¥Ð¥¹¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡£¡Ø1¡¿2¡Ù¤É¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤¾¤¤³¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÊÑ¹¹¤ÎºÝ¡¢ÇØÈÖ¹æ¤¬·ù¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡ÖKENJI¡×¤Ï»Ä¤ê¡¢¿ô»ú¤¬¡Ö23¡Ê¤Ë¤¤¤µ¤ó¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¡ÖKENJI23¡Ê¤Ë¤¤¤µ¤ó¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ä¤â¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ÀÊÌ¤â¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂçÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£