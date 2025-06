チャリティー自販機 1号機を東京都大田区に設置！ダイドードリンコ／日本児童養護施設財団

日本児童養護施設財団は、ダイドードリンコの協力のもと、全国の児童養護施設の子どもたちを支援する「チャリティー自動販売機プロジェクト」を始動しました。

その第1号機が先日、東京都大田区の萩中公園内 交通公園側に設置されました。

この取り組みは、自動販売機を通じて日常的に寄付を行うことができる新たな支援の形であり、売上の一部が日本児童養護施設財団を通し児童養護施設で生活している子どもたちや卒園する子どもたちへの支援として活用されます。

設置された自販機には、日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクター「もっち〜」がデザインされており、地域の皆さまの目にも留まりやすく、支援の輪を広げるきっかけとなっています。

■日本児童養護施設財団チャリティー自販機とは

日本児童養護施設財団のチャリティー自販機は、児童養護施設で生活する子どもたちへの支援を目的とした社会貢献型の自動販売機です。

日本児童養護施設財団の活動にご賛同いただいているダイドードリンコ株式会社様のご協力のもと、自動販売機を活用した寄付の取組を実施しています。

■自動販売機を活用した寄付の仕組み

■設置場所

東京都大田区の萩中公園内 交通公園側

今後は、都内を中心に全国各地への展開を目指し、より多くの方々に児童養護施設の子どもたちの現状を知っていただくとともに、日常生活の中で気軽に支援に参加できる仕組みを広げていきます。

