シンガーソングライター/ギタリストのReiが、2025年でデビュー10周年を迎え、自身初となるベストアルバム『FRUIT』を6月18日(水)にリリースする。 2023年6月にフェンダーとアーティストパートナーシップを組み、日本代表のアンバサダーとしてナイル・ロジャースをはじめとする世界的ギタリストともコラボレーションを果たしたRei 。2025年2月には自身初となるシグネイチャーモデル「Rei Stratocaster R246」も発表した。 そんなReiによるベストアルバム『FRUIT』は、先行配信された新曲「SODA!」に加え、デビューアルバム『BLU』から最新の11作目『XINGS』までを網羅している。 Limited Editionには、CD1に代表曲を集めたオールタイム・ベスト〈Sunny Side〉20曲、CD2にReiがセレクトしたベスト〈Reiny Side〉20曲を収録。2枚の特典DVDには、今年2月に開催したRei 10th Anniversary Live 2025 “BLU CROSSROAD”の映像と、過去リリースした楽曲のミュージックビデオ集が収録される。また、撮りおろし写真を数多く収録したブックレットは大ボリュームの60ページ。すべてのアートワークはReiがデザインしている。 新曲「SODA!」は、デビュー10周年をファンの皆様とお祝いするシンガロング必至のキラー・チューン。曲の随所でReiの超絶ギタープレイも光る、デビュー10年の集大成となる多幸感にあふれる楽曲。レコーディングは、ベースにCHICのメンバーであるジェリー・バーンズ(b)、ホーン隊に後関好宏(as)、村上基(tp)、ジェントル久保田(tb)、コーラスにオリビア・バレール(cho)らが参加した。 3月1日に代々木第一体育館で行われた、<第40回マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER>にて、フィナーレを飾ったブランドmicrowaveのランウェイでもが使用され話題となった。 『FRUIT』について、Reiは以下のようにコメントしている。 ◆ ◆ ◆ 遂に初めてのベストアルバム “FRUIT” をみなさんにお届けできる日がやってきました。10年の集大成でありながら、未来の自分へとバトンを渡すアルバムでもあります。大好きなギターが炸裂しているのはもちろん、試行錯誤しながら紡いだ歌詞や曲もお楽しみください。作品、そしてツアーでお会いしましょう。──Rei ◆ ◆ ◆ なお、6月18日(水)11:00よりデジタルキャンペーンがスタート。応募ページからApple Music/Spotifyで『FRUIT』をライブラリに追加するともれなくオリジナル撮りおろし画像がプレゼントされる「ライブラリ追加キャンペーン」と、『FRUIT』をダウンロードしたスクリーンショットで応募すると抽選20名様にReiから1人1人へのお礼メッセージをお届けする「ダウンロードキャンペーン」を実施する。 さらに、6月18日19時45分より、Reiの公式インスタグラム・アカウント(@guita_rei)にてインスタライブが実施される。『FRUIT』の話はもちろん、ライブ情報や本人からの近況、また同日開催されるリリースイベントの模様も少しだけ届けられる予定だ。 来週6月25日20時には、「SODA!」のミュージックビデオがReiの公式YouTubeアカウント(@GuitarRei)にてプレミア公開される。公開直前の19時30分からはYouTubeライヴ配信も実施し、「SODA!」のミュージックビデオに関する話等が語られるとのこと。 ・『FRUIT』ライブラリ追加キャンペーンhttps://digital.umusic.com/rei-fruit・『FRUIT』ダウンロードキャンペーンhttps://form.universal-music.co.jp/dl_rei_fruit/page/index.html Rei 10th Anniversary Best Album 『FRUIT』 2025年6月18日(水)発売Limited Edition: UCCJ-9253 ¥16,500(税込)Standard Edition: UCCJ-2245 ¥3,300(税込)予約: https://umj.lnk.to/Rei_FRUITPR トラックリスト: ■Limited Edition ■CD1 (Sunny Side) 1. SODA! 2.BLACK […]

