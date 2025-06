Mrs. GREEN APPLEが、Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』のティザー映像を公開した。 ◆ティザー映像 『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は神奈川Kアリーナ横浜にて、計10公演で約20万人を動員した定期公演。メンバーのほか、ドラム、ベース、パーカッション、そして管弦楽器隊と併せて計15人の大編成により全19曲を新たにアレンジしたゴージャスかつオーガニックな音楽を、サーカスに着想を得て同一会場で常設公演にするという試みとなった。 さらに、チェーン別オリジナル特典・A3クリアポスターのサンプル画像も公開された。これは、“Harmony”全10公演各日のライブ写真を日ごとにコンパイルしたものとなり、各日で異なったメンバーのスタイリングを振り返ることができる。 ミセスは、7月8日(火)にアニバーサリーベストアルバム『10』とBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を同時リリースする。7月26日(土)、27日(日)には神奈川県横浜市・山下ふ頭で2日間で10万⼈動員予定のライブ<MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜>を開催、その2日目の公演をWOWOWで生中継、計15の配信プラットフォームで生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、さらに“みるハコ”でのカラオケビューイングと、さまざまなプラットフォームで生中継・生配信を行なう。そのうちの映画館ライブビューイングチケットのオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」会員限定先行 (先行抽選販売)を6月22日(日) 23時59分まで受付けている。 明日6月18日(水)にはKアリーナ横浜で開催する新しいエンタテインメントメディアとして<Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』>を立ち上げ、さらに12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を今年10月から12月にかけて開催する。 ◾️<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING>特設ページ https://theater-ods.toho.co.jp/mrsgreenappleharmony_eve/ ◆SPECIAL GREETING開催概要 ・日時:2025年7月12日(土)13:00上映回(上映前トークイベント) ・会場:TOHOシネマズ […]

