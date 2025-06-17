初代タイガーマスクが主宰する「ストロングスタイルプロレスVol.35“第2回リムファインスピリッツ虎の祭典”」が7月10日、新宿FACEで行われる。全対戦カードが発表された。

メインイベントタッグマッチ60分1本

スーパー・タイガー（ストロングスタイルプロレス）＆タイガーマスク（新日本プロレス）―リムファイン ブラック・タイガー（国籍不明）＆ブラック・タイガー（国籍不明）

セミファイナルタッグマッチ30分1本

ジャガー横田（ワールド女子プロレス・ディアナ）＆Sareee（フリー）＆叶ミク（T−HEARTS）―

アジャ・コング（超花火プロレス）＆DASH・チサコ（センダイガールズプロレスリング）＆豊田沙也夏（T−HEARTS）

6人タッグマッチ30分1本

船木誠勝（フリー）＆間下隼人（ストロングスタイルプロレス）＆関根“シュレック”秀樹（ボンサイ柔術）―村上和成（フリー）＆真霜拳號（2AWプロレスリング）＆将軍岡本（フリー）

タッグマッチ 30分1本

堀田祐美子（T−HEARTS）＆Chi Chi（プロレスリングEvolution）―井上京子（ワールド女子プロレス・ディアナ）＆ライディーン鋼（PURE−J女子プロレス）

タッグマッチ15分1本

日高郁人（ショーンキャプチャー）＆SUGI（フリー）―ヴァンベール・ネグロ（MYWAY）＆ヴァンベール・ジャック（MYWAY）

シングルマッチ15分1本

神姫楽ミサ（JUST TAPOUT）―CoCo（MYWAY）