VFC JAPANは、ガスブロ「VFC PPSH41 GBBR (JP version)」を6月19日に発売する。価格は82,500円。

本製品は、第二次世界大戦中に開発され大量生産されたソ連のサブマシンガン「PPSh41(正式名称 Pistolet-Pulemyot Shpagina obraztsa 1941 goda)」をガスガンで商品化したもの。

「PPSh41」は、7.62 x 25mmのトカレフカートリッジを使用し、毎分900発という当時としては非常に高い発射サイクルを実現しており、前身のPPD-40と比較して、PPSh41はプレス金属部品を使用することで製造を簡素化し、製造期間とコストを削減、戦時中に最も広く生産されたサブマシンガンである。

「VFC PPSH41 GBBR」では、装弾数120発、全長850mm、重量4,080gのガスブローバックで商品化されており、金属製レシーバーが装着されているほか、木製のストックとなっている。

また本製品の発売に合わせ、本製品に対応した「VFC PPSH41 GBBR用120連インナーマガジン(3個セット)」と「VFC PPSH41 GBBR用ドラムマガジン型ガスタンク」もそれぞれ同日に発売される。価格は「インナーマガジン(3個セット)」が5,060円、「ドラムマガジン型ガスタンク」が16,500円。

「VFC PPSH41 GBBR (JP version)」

「VFC PPSH41 GBBR用120連インナーマガジン (3個セット)」

全長:850mm 重量:4,080g 装弾数:120発(6mm BB弾) ファンクション:セミ / フルオート ガスブローバック パワーソース:HFC134a ガス HOP:可変式(2mm六角レンチで調整可能) 対象年齢:18歳以上装弾数:120発 空撃ちモード切替式 3個セット

シースルーインナーマガジンで、別売のドラムマガジン型ガスタンクに装着して使用する。

「VFC PPSH41 GBBR用ドラムマガジン型ガスタンク」

スチールドラムマガジン型大容量ガスタンク。インナーマガジンをセットして使用する。

