¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Í³¿àÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µá¤¬¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×à¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¿ÀÂÐ±þá¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê·Ý¿Í¤¬´¿´î¤ÎÎÞ¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»ä¤âÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ´¶Æ°¡×¡ÖÍ³¿Áª¼ê¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¤Ë´¶Æ°¤ÎÎÞ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¡¦»³ËÜ¿½¿(¤â¤¦¤·¤Î¤Ö)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡¢Í³¿¤Î¿ÀÂÐ±þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¿È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃåÍÑ¤·¤¿·Ý¿Í¤Î¿½¿¤Ï¡¢Í³¿¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«³Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢Í³¿¤«¤é¿½¿¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Á÷µå¤¬¡£¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¿½¿¤Ï¡Öµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É²¿µ¤¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ð¤Á¤¯¤½ÎÉ¤¯¤Æ¡×¡Ö»ä¤âÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤¹¤·¡¢°ìÀ¸ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤Î¸øÇ§¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤·¤«¤â¡¢µî¤êºÝ¤ËË¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â!!ËÜ²È¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£