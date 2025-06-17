¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î·ëº§¤«¤é18Ç¯¡Ä2»ù¤ÎÊì¡¢48ºÐ½÷Í¥àÂç¿Í¤Î²ÐÆéá»Ñ¤Ë¡Öµ¤ÉÊ¤È¿§µ¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×
¿É¤¤¤Ã! ¥¦¥Þ¥¤¤Ã!
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á(48)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥í¥±¤ÇË¬¤ì¤¿¹á¹Á¤Ç¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Îµª¹ÔÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤Î¥í¥±¤Ç¹á¹Á¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¹á¹Á¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÐÆé! º£¤¸¤ãÆüËÜ¤Ç¤â²ÐÆé¤Î¤ªÅ¹¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É24Ç¯Á°¤Ï¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜ¾ì¤Î²ÐÆé¤Ï¡¢¡¢¿É¤¤¤Ã!!! ¤±¤É¡Ø¥¦¥Þ¥¤¤Ã¡ª¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤ÉÊ¤È¿§µ¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥¹¥Æ¥¡Á¡×¡Ö²ÐÆé¤¤¤¤¿¤¤¡¼¡¼¡×¡Ö²ÐÆé¤¿¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡Á¤¤¡£°áÁõ¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦! Ä«¹á¤µ¤óåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¿É¤¤¤ÎÁ´Á³Ê¿µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹á¹ÁºÇ¹â! ²ÐÆé¤âÈó¾ï¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤!¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËV6¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤È·ëº§¡£10Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò¡¢13Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£