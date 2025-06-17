¡ÖÈþÃËÈþ½÷²ÈÂ²¡ª¡×´ñÀ×¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¡Äà·ãÊÑ¤ÇÏÃÂêá¤Î49ºÐ½÷Í¥¡¢Ç¯²¼ÇÐÍ¥¤ÈÃæ¹âÀ¸¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Îà²ÈÂ²á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¡×¡¡ 7·î¥¹¥¿¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ª¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤¦¤Ä¤ëàÈþÃËÈþ½÷É×ÉØá
¡¡¡Ö´ñÀ×¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢à·ãÊÑá¤ÇÏÃÂê¤Î49ºÐ½÷Í¥¤¬Ç¯²¼ÇÐÍ¥¤ÈÃæ¹âÀ¸¤Î2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¸ò¤¨¤¿à²ÈÂ²á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍõÂô²È¥¥ã¥¹¥È¡¢¤Ä¤¤¤ËÈ¯É½¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢ÆâÅÄÍµª¤ÈÍ×½á(44)¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß(18)¡¢±ÝËÜ»Ê(14)¤¬²£¤ËÊÂ¤Ó¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ä¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î9Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-¤á¤°¤ê-¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô±Û¤¨¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤Ï¡¢2016Ç¯¡¢18Ç¯¤Ë3Éôºî¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤«¤é10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬º£ºî¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤ë¤¿ÉôÍ©ÎîÉô°÷¤Î¹â¹»2Ç¯À¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡¢¼ç±é¤ÎáÄ¿¿¤ÎÉãÌò¤òÍ×¡¢ÊìÌò¤òÆâÅÄ¡¢ÄïÌò¤ò±ÝËÜ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ó¤«...¡ª¡ª¤½¤·¤ÆÈþÃËÈþ½÷²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ê¤ó¤À¤±¤É♡¡×¡Ö2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤Ç¥É¥é¥Þ½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¢ÆâÅÄÍµª¤µ¤ó¤ò¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÇËè½µ´Ñ¤ì¤ë¤Î¹¬¤»¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï23Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð±é¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£