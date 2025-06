ラフォーレ原宿で2025年6月26日(木)から7月9日(水)まで、世界で一番有名なペンギン「ピングー」の45周年を記念したイベント「PINGU(TM) meets Laforet HARAJUKU」が開催される。しかも今回は、サンリオの人気キャラクター「タキシードサム」とのコラボレーションも実現!限定グッズからカフェメニューまで、ピングーづくしの2週間を楽しめそう。

2025年6月26日(木)から7月9日(水)まで、館内対象店舗でピングーとのコラボレーション企画を展開

ピングー×タキシードサムのPOP UP STOREが期間限定でオープン!

「ピングーフェイスドリンク」(テイクアウト:1080円/イートイン:990円)

「ピングーハッピーサンデー」(イートイン:990円)

ノベルティコースター(5種類からランダム配布)

ノベルティー(5種類からランダム配布)

MILK/MILKBOYによる“ネコだらけ”の10日間

「Hiroshi Fujiwara(fragment design)」「UNDERCOVER」「NEIGHBORHOOD」「Stephen Jones」とのコラボネコアイテムにも注目

BALENCIAGA SS25 アイウェアコレクション、初となるPOP UP SHOPを開催

強い色彩とモチーフが特徴的な「iroca」や、レース着物を中心に心ときめくアイテムを提案する「MIKI SAKURA」など、6店舗がそろう

幼少期よりアイスクリームを使って作品作りをしていたアーティスト「Smile ice cream」 のメッセージアートを展示

■タキシードサムとの最強コラボ!5階に「なかよしマーケット」がオープン今回のイベントで一番注目したいのが、5階「MAKE THE STAGE」に登場するピングー×タキシードサムの「なかよしマーケット」。人気者のペンギン同士のコラボレーションが実現するなんて、ピングーファンにもサンリオファンにはたまらない組み合わせ。コラボレーションアート第二弾のグッズが新登場するほか、ピングーの単独新商品も発売予定となってる。詳細は2025年6月19日以降にピングー公式SNSで発表されるので、絶対にチェックしておきたい。第一弾のコラボグッズもまだまだ手に入るため、お見逃しなく!■2階カフェにはキュートすぎるピングーメニューが登場グッズだけではなく…、2階「MILK MILK MILK!」では、見た目もとってもキュートなピングーメニューが期間限定で登場。「ピングーフェイスドリンク」(テイクアウト:1080円/イートイン:990円)は、「ニコニコピンク(ストロベリーミルク)」「めそめそブルー(カルピスミルク)」「イヤッイヤ!グリーン(メロンミルク)」と、それぞれ違うピングーの表情を楽しめるのがポイント!クッキーでピングーの顔を表現した「ピングーハッピーサンデー」(イートイン:990円)は、見た目のかわいさも抜群!これらのメニューを注文すると、ピングーのさまざまな表情を描いた限定コースター5種をランダムで1点プレゼント!「MILK MILK MILK!」限定グッズの販売もあるため、カフェタイムがより一層楽しくなること間違いなし。■館内ショッピングでピングーステッカーもゲットできちゃうさらにうれしいのが、期間中に4階、5階の店舗(MAKE THE STAGE除く)で買い物をすると、先着でピングーフェイスステッカーがもらえるノベルティキャンペーン!5種類の中から、どの表情のステッカーが当たるかは運次第。全種類コンプリートを目指して、ショッピングを楽しんでみてはいかが。■ピングーだけじゃもったいない!同時期開催のイベントも見逃せないラフォーレ原宿では、2025年6月14日よりPOP UPイベントが続々と登場し、一日中館内で楽しめる充実ぶり!ピングー目当てで行ったら、ぜひチェックしてほしい同時期開催イベントも紹介しよう。■ネコ好きにはたまらない「The Little Cat Shop by MILK Inc」1階「entrance space」では、創立50年を超える「MILK/MILKBOY」による"ネコだらけ"の期間限定ショップを2025年6月23日(月)まで開催中。Tシャツ、スカート、アクセサリー、小物まで、本当にぜーんぶネコ!ピングーもかわいいけれど、ネコちゃんも捨てがたい…そんな人はぜひ立ち寄ってみて。■おしゃれ好き必見「BALENCIAGA EYEWEAR POPUP」ピングーイベントとほぼ同時期の2025年6月25日(水)から7月6日(日)まで、BALENCIAGAの話題の「SIGNATURE」サングラスを国内最大級のバリエーションで展開するポップアップも登場予定。購入した人には限定ショッパーに入れてもらえるという特典付き!夏に向けてサングラスを新調するなら、絶好のチャンス。■夏の風物詩「浴衣 IN LAFORET」で和の魅力も2025年7月1日(火)からは、ラフォーレ原宿の夏の定番「浴衣 IN LAFORET」もスタート。2階「CONTAINER」では、着物デザイナー石川成俊さんが手がける「iroca」の新作浴衣初披露をはじめ、6店舗の個性豊かな浴衣・和装アイテムを展開する。ピングーで心を癒したあとは、日本の美しさに触れてみるのもよさそう。■フォトジェニックなアート展示もB0.5階「愛と狂気のマーケット」では、2025年7月1日(火)〜31日(木)まで「Smile ice cream」によるメッセージアートを展示する。『#世界中にスマイルのお届け』をコンセプトにした作品は、まさにピングーの世界観とも共通するもの。見ているだけで自然と笑顔になれる空間となる。ピングーの45周年記念イベントを中心に、ネコグッズ、ハイブランド、浴衣、アートまで、これでもかというほど盛りだくさんなラフォーレ原宿。週末の予定がまだ決まってないなら、ぜひ足を運んでみて。きっと一日中飽きることなく、かわいいものに囲まれた幸せな時間を過ごせるはず!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 JOKER.